Новини
Спорт »
Световен футбол »
Рома изкачи върха в Серия А след категоричен успех над Кремонезе

Рома изкачи върха в Серия А след категоричен успех над Кремонезе

23 Ноември, 2025 20:27 621 0

  • рома-
  • кремонезе-
  • серия а-
  • италиански футбол-
  • класиране-
  • джовани дзини-
  • дерби дела мадонина-
  • резултати-
  • голмайстори-
  • новини от италия

"Вълците" спечелиха с 3:1

Рома изкачи върха в Серия А след категоричен успех над Кремонезе - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Рома демонстрира класа и амбиция, като се наложи с убедителното 3:1 при гостуването си на Кремонезе в двубой от 12-ия кръг на италианската Серия А.

Сблъсъкът се проведе на стадион „Джовани Дзини“ в Кремона, където още в 17-ата минута Матиас Соуле даде тон на римската доминация с прецизен гол. Малко по-късно, в 27-ата минута, Лоренцо Пелегрини също прати топката в мрежата, но радостта му бе кратка – попадението бе отменено заради засада.

След почивката Рома продължи да диктува темпото. В 64-ата минута Еван Фъргюсън удвои аванса на гостите, а само пет минути по-късно Уесли окончателно пречупи съпротивата на домакините, оформяйки класическото 3:0. В добавеното време Франческо Фолино успя да върне едно попадение за Кремонезе, но то остана само за статистиката.

С този успех Рома се изкачи временно на първото място в класирането, докато Кремонезе заема 12-а позиция.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ