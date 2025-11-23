Рома изкачи върха в Серия А след категоричен успех над Кремонезе

Рома демонстрира класа и амбиция, като се наложи с убедителното 3:1 при гостуването си на Кремонезе в двубой от 12-ия кръг на италианската Серия А.

Сблъсъкът се проведе на стадион „Джовани Дзини“ в Кремона, където още в 17-ата минута Матиас Соуле даде тон на римската доминация с прецизен гол. Малко по-късно, в 27-ата минута, Лоренцо Пелегрини също прати топката в мрежата, но радостта му бе кратка – попадението бе отменено заради засада.

След почивката Рома продължи да диктува темпото. В 64-ата минута Еван Фъргюсън удвои аванса на гостите, а само пет минути по-късно Уесли окончателно пречупи съпротивата на домакините, оформяйки класическото 3:0. В добавеното време Франческо Фолино успя да върне едно попадение за Кремонезе, но то остана само за статистиката.

С този успех Рома се изкачи временно на първото място в класирането, докато Кремонезе заема 12-а позиция.