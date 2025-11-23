Новини
Лукас Петков блести с изумителен гол при инфарктен успех на Елферсберг срещу Карлсруе

23 Ноември, 2025 22:34 722 1

Срещата ще се помни дълго

Лукас Петков блести с изумителен гол при инфарктен успех на Елферсберг срещу Карлсруе - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Елферсберг, с българския национал Лукас Петков, изтръгна ценна победа с 3:2 като гост на Карлсруе. Срещата се превърна в истински трилър, а Петков се отличи с великолепно попадение, което остави публиката без дъх.

Още в 26-ата минута "елфите" дадоха тон на двубоя, след като Юнес Ебнуталиб откри резултата с прецизен удар. Домакините обаче не се предадоха и малко след началото на второто полувреме Роко Шимич възстанови равенството, връщайки интригата на терена.

Кулминацията настъпи в 66-ата минута, когато Лукас Петков демонстрира класа и хладнокръвие. Българският нападател, който неочаквано остана извън състава на Александър Димитров за предстоящите национални срещи, се разписа с майсторски изстрел в далечния ъгъл, изведе Елферсберг напред и доказа, че заслужава място сред най-добрите.

Карлсруе не се отказа и в 83-ата минута отново изравни чрез втори гол на Шимич, превръщайки последните минути в истинска битка за трите точки.

Когато всички очакваха равенство, Феликс Кайдел се превърна в герой за гостите, реализирайки победното попадение в четвъртата минута на добавеното време.

С този драматичен успех Елферсберг вече разполага с 26 точки и се изкачи на престижното трето място във временното класиране, докато Карлсруе остава осми с 21 точки.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
  • 1 Абсолютен некъдърник

    1 0 Отговор
    Машината за голове ли, която вкара втория си гол за сезона, пълен провал.

    00:47 24.11.2025

