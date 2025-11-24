Новини
Реал Мадрид обяви за мъртъв жив футболист на Елче

Реал Мадрид обяви за мъртъв жив футболист на Елче

24 Ноември, 2025 16:45 729 3

От Кралския клуб се извиниха за гафа

Реал Мадрид обяви за мъртъв жив футболист на Елче - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В необичаен и доста неловък момент, един от най-големите футболни клубове в света – Реал Мадрид – се оказа в центъра на вниманието заради сериозна грешка по време на официално събитие.

„Белият балет“ публично се извини на Елче и техния нападател Андре да Силва, след като по погрешка го обяви за починал в мемориално видео. Ситуацията се разигра в събота, когато на Общото събрание на мадридския гранд бе излъчено специално видео в памет на личности, свързани с клуба, които са напуснали този свят през изминалата година. Сред кадрите, в които се появиха известни имена като папа Франциск, Лео Беенхакер, Марио Варгас Льоса, Дражен Далипагич и Джорджо Армани, се прокрадна и сериозен гаф – снимката на Андре да Силва от Елче бе поставена до тази на Диего Жота, вместо на неговия брат, който наистина е загинал.

Истинската трагедия се отнася до братът на футболиста на Ливърпул Диого Жота – Андре Силва, който загуби живота си в автомобилна катастрофа на 3 юли тази година. Вместо него обаче, в почетното видео бе включен португалският нападател на Елче, който е жив и здрав.

След като недоразумението стана ясно, Реал Мадрид реагира светкавично. Клубът публикува официално извинение в социалните мрежи, а президентът Флорентино Перес лично пое отговорност и изрази съжаление пред присъстващите на събранието.

„Реал Мадрид поднася своите извинения на ФК Елче и на Андре да Силва за неволното включване на неговия образ в мемориалното видео, предназначено да почете паметта на починали личности. Вместо снимката на Андре Силва, брат на Диого Жота, бе използвана тази на футболиста на Елче. Дълбоко съжаляваме за допуснатата грешка“, гласи официалното съобщение на клуба.

Този инцидент предизвика бурни реакции в социалните мрежи и спортните среди, като мнозина изразиха надежда подобни недоразумения да бъдат избягвани в бъдеще.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    2 0 Отговор
    Тъпанари мадридски, изгоре ми фиш заради вас

    16:50 24.11.2025

  • 2 Някой

    1 0 Отговор
    Е тук на мач имаше минута мълчание в памет на човек, който не бе починал.

    16:53 24.11.2025

  • 3 Копирачи

    0 0 Отговор
    Арда : Да, вярно е !

    16:56 24.11.2025

