Шарл Леклер на кръстопът: Бъдещето му във Ферари е под въпрос

Бъдещето на Шарл Леклер, водещият пилот на легендарния отбор на Ферари във Формула 1, изглежда все по-несигурно, а слуховете за евентуален трансфер към Астън Мартин набират скорост.

Според авторитетния журналист Джорджо Теруци, монегаскът сериозно обмисля да напусне Скудерията след края на сезон 2026. Ако това се случи, най-вероятната дестинация за Леклер ще бъде именно британският тим, който не крие амбициите си да се превърне в дом на големи имена.

Интересът на Астън Мартин към Леклер не е от вчера. Експертът Лео Турини разкри, че представители на отбора вече неколкократно са търсили контакт с мениджъра на пилота – Никола Тод. Очевидно, британците са решени да привлекат талантливия състезател, ако той реши да обърне гръб на червените. Теруци споделя в своя YouTube канал Terruzzi Racconta, че Леклер ще даде шанс на Ферари да докаже потенциала си в първите няколко старта на сезон 2026. Ако резултатите отново не оправдаят очакванията, от 2027 година може да го видим зад волана на болид с емблемата на Астън Мартин.

В момента Шарл Леклер заема пето място в генералното класиране при пилотите с актив от 226 точки, докато лидерът Ландо Норис от Макларън е далеч напред с 390 точки.