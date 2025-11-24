Новини
Пеп Гуардиола с откровено извинение: „Срамувам се от постъпката си“

24 Ноември, 2025 22:08 1 189 0

Мениджърът на Манчестър Сити изрази разкаянието си за бурна реакция към телевизионен оператор

Пеп Гуардиола с откровено извинение: „Срамувам се от постъпката си“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Манчестър Сити - Пеп Гуардиола, публично изрази разкаянието си за бурната реакция към телевизионен оператор по време на драматичната загуба с 1:2 от Нюкасъл, съобщава „Ройтерс“.

Испанският специалист, известен с темперамента си край тъчлинията, призна, че е изпитал дълбок срам от поведението си след спорни съдийски решения, които разпалиха страстите на стадиона в североизточна Англия.

„Поглеждайки назад, изпитвам неудобство от действията си. Не се гордея с това, което сторих. Поднасям искрените си извинения на оператора. Аз съм човек, който греши, дори след хиляда мача начело на отбори. Винаги ще защитавам своите футболисти и клуба, но не съм безгрешен“, сподели 54-годишният треньор на специална пресконференция преди предстоящия сблъсък с Байер Леверкузен в Шампионската лига.

Загубата от Нюкасъл остави „гражданите“ на седем точки зад лидера Арсенал във Висшата лига, но пред Манчестър Сити се открива възможност за бързо завръщане на победния път. Във вторник вечерта тимът приема Байер Леверкузен в ключов двубой от най-престижния европейски клубен турнир – мач, който ще отбележи и стотния двубой на Гуардиола начело на „небесносините“ в Шампионската лига.

„Турнирът е изключително значим – не само за играчите, но и за цялата организация. Да се изправиш срещу най-силните в Европа е истинско предизвикателство и огромна чест. Това носи престиж, репутация и финансови ползи за клуба“, подчерта Гуардиола.

В момента Манчестър Сити заема четвъртата позиция в класирането с 10 точки и остава непобеден след четири изиграни срещи. Победа срещу германския съперник ще постави английския шампион в отлична позиция за директно класиране сред най-добрите осем и ще избегне напрежението от миналогодишната кампания.

„Остават ни четири решаващи мача – два у дома и два навън. Изключително важно е да се наредим сред първите осем. Утрешният двубой е от огромно значение – една точка ни дели от следващата фаза. Ще се концентрираме изцяло върху задачата си“, допълни наставникът.

Гуардиола потвърди, че полузащитниците Родри и Матео Ковачич няма да бъдат на разположение за предстоящия мач, тъй като все още се възстановяват от травми.

„Ковачич няма да е готов за утре, а Родри ще се завърне скоро, но не мога да кажа точна дата. Ще изчакаме, за да сме сигурни, че е напълно възстановен“, поясни той.

Във вторник вечерта Манчестър Сити ще премери сили с Байер Леверкузен, който заема 21-во място в Шампионската лига с една победа, две равенства и една загуба.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
