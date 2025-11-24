Стилиян Петров с вдъхновяващо послание към Борислав Михайлов

Вълна от съпричастност заля социалните мрежи, след като стана ясно, че легендарният вратар и дългогодишен президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов е получил инсулт. Сред първите, които изразиха своята подкрепа, бе и емблематичният бивш капитан на националния отбор Стилиян Петров.

Петров, който сам е преминал през тежки житейски изпитания, не скри съпричастността си и отправи окуражаващо послание към Михайлов чрез профилите си в социалните мрежи.

„Животът има свойството да променя перспективите ни и да ни напомня кое е наистина важно. Въпреки че сме имали различия, днес подкрепата ми е към Борислав Михайлов и неговото семейство, който смело и с подкрепата на своите близки се изправя пред здравословни предизвикателства.

В момент на това изпитание искам да знаеш, че те подкрепям и се надявам на бързото ти възстановяване. Миналите ни разногласия бледнеят в сравнение със силата и устойчивостта, които трябва да покажеш в този момент — така, както си го правил винаги на терена.

Ще се справиш!“, написа Стилиян Петров във Фейсбук.