Стилиян Петров с вдъхновяващо послание към Борислав Михайлов

24 Ноември, 2025 20:27 1 660 7

  • българския футболен съюз-
  • борислав михайлов -
  • подкрепа-
  • националния отбор -
  • стилиян петров-
  • бфс

Бившият президент на БФС беше приет по спешност в болница

Стилиян Петров с вдъхновяващо послание към Борислав Михайлов - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълна от съпричастност заля социалните мрежи, след като стана ясно, че легендарният вратар и дългогодишен президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов е получил инсулт. Сред първите, които изразиха своята подкрепа, бе и емблематичният бивш капитан на националния отбор Стилиян Петров.

Петров, който сам е преминал през тежки житейски изпитания, не скри съпричастността си и отправи окуражаващо послание към Михайлов чрез профилите си в социалните мрежи.

„Животът има свойството да променя перспективите ни и да ни напомня кое е наистина важно. Въпреки че сме имали различия, днес подкрепата ми е към Борислав Михайлов и неговото семейство, който смело и с подкрепата на своите близки се изправя пред здравословни предизвикателства.

В момент на това изпитание искам да знаеш, че те подкрепям и се надявам на бързото ти възстановяване. Миналите ни разногласия бледнеят в сравнение със силата и устойчивостта, които трябва да покажеш в този момент — така, както си го правил винаги на терена.

Ще се справиш!“, написа Стилиян Петров във Фейсбук.


Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 14 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Димитър

    19 2 Отговор
    ГОЛЯМ ЧОВЕК Е СТИЛЯН !!!

    Здраве желая и на двамта !!!

    20:36 24.11.2025

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    6 3 Отговор
    Не/ще Бо/би по/слания,ис/ка ши/ше ра/кия!🥳🤣👍

    Коментиран от #5

    20:36 24.11.2025

  • 5 А бееее

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Той какво иска си е негова работа, какво направи за футбола като футболист е велико. Това като президент беше много кофти и отвратително. Ще си носи последствията, МОЖЕ БИ !!!

    От чиста човешка гледна точка нека му пожелаем да е жив и здрав и да се оправи. Другото......

    20:58 24.11.2025

  • 6 Смешник

    5 2 Отговор
    Боби Михайлов е алкохолик Сам си е виновен и не заслужава чак такава съпричастност

    21:18 24.11.2025

  • 7 стара рецепта

    4 1 Отговор
    Ще го оправи само поставянето на вендузи, но това става със запалване на памуче със спирт в чашките, а това той няма да позволи.

    21:22 24.11.2025

