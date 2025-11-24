Новини
Макар и с човек по-малко Евертън шокира Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд"

24 Ноември, 2025 23:57 599 3

Киърън Дюсбъри-Хол се разписа в 29-ата минута

Макар и с човек по-малко Евертън шокира Манчестър Юнайтед на "Олд Трафорд" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Евертън изненада Манчестър Юнайтед, като триумфира с минималното 1:0, въпреки че игра близо 80 минути с човек по-малко на "Олд Трафорд".

Още в 13-ата минута гостите от Ливърпул останаха с десет души, след като Идриса Гей си изкара директен червен картон заради необмислена разправия със съотборника си Майкъл Кийн. Това остави "карамелите" в изключително трудна позиция, но вместо да се предадат, те показаха характер и борбен дух.

Големият герой за Евертън стана Киърън Дюсбъри-Хол, който в 29-ата минута се възползва от неразбирателство в защитата на "червените дяволи". Халфът нахлу в наказателното поле и с прецизен удар прати топката в горния десен ъгъл на вратата, пазена от Джордан Пикфорд.

Въпреки численото си предимство и натиска през целия двубой, Манчестър Юнайтед така и не намери път към мрежата на вдъхновения Пикфорд. Домакините създадоха редица положения, но липсата на точност и отличните намеси на вратаря на Евертън им попречиха да стигнат поне до точка.

С този изненадващ успех Евертън записва пета победа за сезона и се изкачва до 11-о място във временното класиране, изравнявайки се по точки с Манчестър Юнайтед (10-и), Тотнъм (9-и) и Ливърпул (12-и).


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червените дяволи

    2 1 Отговор
    Са мнооого слаби и само Бог знае кога ще излезнат от дванадесет годишната криза.

    00:09 25.11.2025

  • 2 Име

    3 0 Отговор
    Големият герой за Евертън стана Киърън Дюсбъри-Хол .... с прецизен удар прати топката в горния десен ъгъл на вратата, пазена от Джордан Пикфорд. И двамата са играчи на евертън!!!

    00:15 25.11.2025

  • 3 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Няма как да шокираш някой ,който е решил да загуби мача.

    01:25 25.11.2025

