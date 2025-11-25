Защитник на Ман Юнайтед: Висшата лига не е за слабите

Защитникът на Манчестър Юнайтед - Матайс де Лихт, призова за реакция от страна на отбора си след загубата от Евертън във Висшата лига в понеделник, съобщи ДПА.

„Червените дяволи“ отстъпиха с 0:1 на „Олд Трафорд“ срещу „карамелите“, които бяха с човек по-малко през почти цялата среща след изгонването на Идриса Гей през 13-ата минута. Въпреки предимството си Юнайтед не успя да отговори на гола на Киърнан Дюсбъри-Хол, дошъл в средата на първото полувреме.

В остатъка от мача домакините доминираха, притежавайки топката през 70 процента от времето и отправяйки 23 удара към противниковата врата, 6 от които точни.

„Мисля, че това беше лоша вечер за нас, особено заради начина, по който играхме срещу 10 души. Допуснахме гол и не създадохме много шансове. Като цяло беше лошо представяне днес“, каза Де Лихт.

„Следващият мач (срещу Кристал Палас) е много важен сега. Трябва да намерим подходящ отговор след това представяне. Изиграхме добри мачове последните седмици, но този не беше такъв. Мисля, че всички ще се съгласят. Време е да се завърнем, да стоим заедно и да покажем ясно какво трябва да се подобри“, добави бранителят.

Вратарят на Евертън - Джордан Пикфорд, спаси и шестте точни удара на футболистите на Манчестър Юнайтед, докато единственият точен изстрел на гостите се озова в мрежата на Сене Ламенс.

„Неприятно е, но това е футболът. Висшата лига не е за слабите. Един шанс може да е гол и да, ако вкарат единствения си шанс, а ние не го направим, това прави разликата. Това разделя победителите от губещите - ефективността. Това ни липсваше днес. Мисля, че може би ни липсваше настойчивостта да вкарваме голове, да създаваме шансове. Срещу отбор като Евертън, който е с дълбока защитна линия и който е силен във въздуха, няма как да не ни е трудно. Това обобщава вечерта ни“, допълни Де Лихт.

След загубата Манчестър Юнайтед се смъкна до 10-ото място в първенството с 18 точки, колкото има и изоставащият по голова разлика Евертън.

Следващият мач на „червените дяволи“ е в неделя като гости на Кристал Палас, които се намират във възходяща форма и са пети в Премиършип.