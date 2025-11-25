Джак Грийлиш видя забавната страна след червения картон на Гей

Феновете на Евертън не подминаха любопитната реакция на Джак Грийлиш към Майкъл Кийн, след като съотборникът му Идриса Гей му удари шамар по време на важната победа с 1:0 над Манчестър Юнайтед.

Гей получи директен червен картон за агресивно поведение след инцидента, който се случи още в 13-ата минута. Гей удари шамар на Кийн, като ВАР прецени инцидента като "ясен удар в лицето".

35-годишният футболист впоследствие поднесе публични извинения за постъпката си.

В разгара на празненствата след последния съдийски сигнал на мача, редица играчи на "карамелите" се приближиха до Кийн, като голмайсторът Дюсбъри-Хол беше сред тези, които прегърнаха английския защитник.

Междувременно, Джак Грийлиш видя забавната страна на инцидента, като на няколко пъти шеговито плесна Кийн по лицето.

Кийн не пропусна да се посмее заедно със съотборника си, показвайки, че играчите на Евертън са преживели бързо случилото се.