Новини
Спорт »
Световен футбол »
Еспаньол триумфира у дома над Севиля в Ла Лига

Еспаньол триумфира у дома над Севиля в Ла Лига

25 Ноември, 2025 06:49 520 0

  • еспаньол-
  • севиля-
  • ла лига-
  • футбол-
  • испания-
  • победа-
  • класиране-
  • голове-
  • спортни новини

Головете бяха отбелязани през второто полувреме

Еспаньол триумфира у дома над Севиля в Ла Лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Емоционална вечер на стадион "RCDE" донесе така жадуваната победа за Еспаньол, който надделя над Севиля с 2:1 в интригуващ сблъсък от 13-ия кръг на испанската Ла Лига. Каталунският тим най-сетне прекъсна неприятната поредица от две последователни поражения и се завърна на победния път, радвайки своите верни фенове.

Драмата на терена се разигра през второто полувреме, когато паднаха и трите попадения. В 48-ата минута Пере Мия разпечата вратата на гостите и даде тон на домакинската радост. Малко преди края, в 84-ата минута, резервата Роберто Фернандес Хаен удвои преднината на Еспаньол, сякаш слагащ точка на спора. Севиля обаче не се предаде без бой – само две минути по-късно Маркао върна интригата с бърз гол, но времето не стигна за пълен обрат.

До последния съдийски сигнал резултатът остана непроменен, а трите точки останаха в Барселона.

С този успех "папагалите" записаха шеста победа от началото на сезона и се изкачиха на престижното шесто място във временното класиране. За разлика от тях, андалусийците от Севиля инкасираха седма загуба, което ги изпрати на 11-а позиция и постави под въпрос амбициите им за по-предно класиране.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ