Еспаньол триумфира у дома над Севиля в Ла Лига

Емоционална вечер на стадион "RCDE" донесе така жадуваната победа за Еспаньол, който надделя над Севиля с 2:1 в интригуващ сблъсък от 13-ия кръг на испанската Ла Лига. Каталунският тим най-сетне прекъсна неприятната поредица от две последователни поражения и се завърна на победния път, радвайки своите верни фенове.

Драмата на терена се разигра през второто полувреме, когато паднаха и трите попадения. В 48-ата минута Пере Мия разпечата вратата на гостите и даде тон на домакинската радост. Малко преди края, в 84-ата минута, резервата Роберто Фернандес Хаен удвои преднината на Еспаньол, сякаш слагащ точка на спора. Севиля обаче не се предаде без бой – само две минути по-късно Маркао върна интригата с бърз гол, но времето не стигна за пълен обрат.

До последния съдийски сигнал резултатът остана непроменен, а трите точки останаха в Барселона.

С този успех "папагалите" записаха шеста победа от началото на сезона и се изкачиха на престижното шесто място във временното класиране. За разлика от тях, андалусийците от Севиля инкасираха седма загуба, което ги изпрати на 11-а позиция и постави под въпрос амбициите им за по-предно класиране.