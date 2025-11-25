Новини
Дейвид Мойс защити Гей след лудия червен картон в мача с Юнайтед

25 Ноември, 2025 07:31 1 380 0

Сенегалецът удари съотборника си Майкъл Кийн по лицето

Дейвид Мойс защити Гей след лудия червен картон в мача с Юнайтед - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Евертън записа първа победа на „Олд Трафорд“ от 2013 г., въпреки че игра близо цял мач с човек по-малко. Тимът надви Манчестър Юнайтед с 1:0 след отличен гол на Киърнан Дюсбъри-Хол преди почивката.

Идриса Гей от “карамелите” беше изгонен още в 13-ата минута, след като удари съотборника си Майкъл Кийн по лицето. Това бе 110-ият червен картон за Евертън във Висшата лига – рекорд, който клубът дели с Арсенал.

Въпреки това мениджърът Дейвид Мойс защити футболиста си и заяви, че ситуацията е можела да се реши и без най-тежкото наказание.

„Можеше да се помисли още малко, не беше задължително да е червен картон. Харесва ми, когато играчите се държат отговорно и реагират емоционално – това изгражда манталитет на победители“, каза Мойс.

Гей се е извинил в съблекалнята, а голмайсторът Дюсбъри-Хол подчерта, че тимът бързо е оставил инцидента зад гърба си.

„Момент на лудост, но реакцията на отбора беше невероятна“, заяви халфът.

Евертън не отправи нито един удар след гола, но удържа натиска на Юнайтед и измъкна ценни три точки.


