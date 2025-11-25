Новини
Валери Божинов към Борислав Михайлов: Мислите ми са с теб!

25 Ноември, 2025 10:36

Бившият президент на Българския футболен съюз е в болница

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от съпричастност във футболната общност, след като стана ясно, че Борислав Михайлов – емблематичният бивш президент на Българския футболен съюз и легенда на „Левски“ – е бил хоспитализиран по спешност в болница.

Новината предизвика множество реакции, а сред първите, които изразиха своята подкрепа, бе и Валери Божинов. Известният нападател и бивш национал на България не остана безучастен към трудния момент, през който преминава Михайлов. Божинов отправи сърдечно пожелание за бързо възстановяване, като акцентира върху борбения дух и непоколебимата воля на футболната икона.

„Пожелавам ти сила, онази истинската, която имат само шампионите. Знам, че ударът е тежък, но твоят характер е още по-силен. Вярвам във възстановяването ти и знам, че отново ще се изправиш, както си го правил толкова пъти. Мислите ми са с теб!“, написа Валери Божинов.



  • 1 проф. Кукуянов

    22 1 Отговор
    Божинов има мисли? Интересен казус.

    10:39 25.11.2025

  • 2 ВАР систем

    18 0 Отговор
    Божинката е като енциклопедия по философия.

    Коментиран от #3

    10:41 25.11.2025

  • 3 просто факти

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "ВАР систем":

    от Алиекспрес.

    10:50 25.11.2025

  • 4 123456

    12 1 Отговор
    Закарайте му една бутилка уиски и 2-3 манекенки и ще отвори очи !

    11:06 25.11.2025

  • 5 Народен човек

    11 0 Отговор
    Тоз се затри самичък,хвана на хляба мекото и леко полеко го глутна течението….

    11:09 25.11.2025

  • 6 Аз Михайлов

    5 1 Отговор
    Брех, тая последна сливова, щеше да ме умори.Вече няма да взимам подараци от ДомусАга, явно много титли откраднахме заедно, но нама да успее да ме елеминира.От днес, ще си готвя сам ракииката.

    11:43 25.11.2025

  • 7 Тома

    1 1 Отговор
    Божинка всичко е шест каза перукан.Нали и ти си от семейството

    14:08 25.11.2025

  • 8 БожиГол

    1 0 Отговор
    Май не ме разбрахме. Аз мисли нямам, значи не са с годподин Михайлов, значи няма как това да са моите мисли

    14:27 25.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

