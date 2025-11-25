Валери Божинов към Борислав Михайлов: Мислите ми са с теб!

Вълна от съпричастност във футболната общност, след като стана ясно, че Борислав Михайлов – емблематичният бивш президент на Българския футболен съюз и легенда на „Левски“ – е бил хоспитализиран по спешност в болница.
Новината предизвика множество реакции, а сред първите, които изразиха своята подкрепа, бе и Валери Божинов. Известният нападател и бивш национал на България не остана безучастен към трудния момент, през който преминава Михайлов. Божинов отправи сърдечно пожелание за бързо възстановяване, като акцентира върху борбения дух и непоколебимата воля на футболната икона.
„Пожелавам ти сила, онази истинската, която имат само шампионите. Знам, че ударът е тежък, но твоят характер е още по-силен. Вярвам във възстановяването ти и знам, че отново ще се изправиш, както си го правил толкова пъти. Мислите ми са с теб!“, написа Валери Божинов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 проф. Кукуянов
10:39 25.11.2025
2 ВАР систем
Коментиран от #3
10:41 25.11.2025
3 просто факти
До коментар #2 от "ВАР систем":от Алиекспрес.
10:50 25.11.2025
4 123456
11:06 25.11.2025
5 Народен човек
11:09 25.11.2025
6 Аз Михайлов
11:43 25.11.2025
7 Тома
14:08 25.11.2025
8 БожиГол
14:27 25.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.