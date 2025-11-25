Новини
Джейми Карагър: Салах трябва да поеме повече лидерска роля в Ливърпул

25 Ноември, 2025 10:56 607 0

"Червените" се намират на незавидното 12-о място в класирането

Джейми Карагър: Салах трябва да поеме повече лидерска роля в Ливърпул - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Буря от критики се разрази над звездата на Ливърпул Мохамед Салах, след като легендата на клуба Джейми Карагър публично го призова да поеме по-голяма отговорност в трудните моменти за отбора. Въпреки че египетският нападател има 4 попадения и 2 асистенции в 12 срещи от настоящия сезон във Висшата лига, "червените" се намират на незавидното 12-о място в класирането – далеч от обичайните си амбиции.

След тежкото поражение с 0:3 от Нотингам Форест, Карагър не спести критики към Салах, като подчерта, че лидерството не трябва да се изчерпва само с изявите на капитана Върджил ван Дайк.

"Ван Дайк винаги излиза и говори след разочароващи резултати – това е достойно за капитан. Но в съблекалнята и пред медиите трябва да има и други гласове, които да защитават честта на Ливърпул", категоричен бе бившият защитник.

Карагър припомни, че преди време Салах не се е колебаел да коментира публично личната си ситуация, особено когато ставаше дума за нов договор.

"Чувам Мохамед да говори основно, когато е отличен за играч на мача или когато преговаря за условията си. В трудни моменти обаче, отборът има нужда от своите лидери", допълни той.

"Очаквам от Салах, като един от символите и легендите на Ливърпул, да излезе и да застане с лице пред феновете и съотборниците си. Това е част от отговорността, която носи всяка голяма звезда", завърши Карагър.


