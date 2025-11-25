Джейми Карагър: Салах трябва да поеме повече лидерска роля в Ливърпул

Буря от критики се разрази над звездата на Ливърпул Мохамед Салах, след като легендата на клуба Джейми Карагър публично го призова да поеме по-голяма отговорност в трудните моменти за отбора. Въпреки че египетският нападател има 4 попадения и 2 асистенции в 12 срещи от настоящия сезон във Висшата лига, "червените" се намират на незавидното 12-о място в класирането – далеч от обичайните си амбиции.

След тежкото поражение с 0:3 от Нотингам Форест, Карагър не спести критики към Салах, като подчерта, че лидерството не трябва да се изчерпва само с изявите на капитана Върджил ван Дайк.

"Ван Дайк винаги излиза и говори след разочароващи резултати – това е достойно за капитан. Но в съблекалнята и пред медиите трябва да има и други гласове, които да защитават честта на Ливърпул", категоричен бе бившият защитник.

Карагър припомни, че преди време Салах не се е колебаел да коментира публично личната си ситуация, особено когато ставаше дума за нов договор.

"Чувам Мохамед да говори основно, когато е отличен за играч на мача или когато преговаря за условията си. В трудни моменти обаче, отборът има нужда от своите лидери", допълни той.

"Очаквам от Салах, като един от символите и легендите на Ливърпул, да излезе и да застане с лице пред феновете и съотборниците си. Това е част от отговорността, която носи всяка голяма звезда", завърши Карагър.