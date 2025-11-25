Новини
В Англия са в шок, че футболистите бягат заради жените си, на Острова взеха мерки

25 Ноември, 2025 16:30 1 059 2

Във Висшата лига вече съществуват екипи, които може да наемеш, за да удовлетворяват желанията на половинките на футболистите, така че те да не помислят да си тръгнат от Острова, въпреки че голяма част от тях мразят времето и храната там

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Съпругите на футболистите, които играят в Англия, имат способността да дирижират трансфери. Това притеснява футболните клубове. Дори и тези, които са в челото на класирането, и участват в Шампионската лига.

Във Висшата лига вече съществуват екипи, които може да наемеш, за да удовлетворяват желанията на половинките на футболистите, така че те да не помислят да си тръгнат от Острова, въпреки че голяма част от тях мразят времето и храната там.

Според Уго Шектер, който помага на самите играчи да се приспособят към условията в Англия, често дамите преживяват много трудно прехода към английското ежедневие.

Това е причината те постоянно да повтарят на мъжете си, че трябва да си намерят отбор в друга държава.

"Започването на живот в нова страна може да бъде трудно. Приемаме го за голям проблем. Футболистите са щастливи тук, а половинките им не са. Това води до решение за напускане или до постоянни разговори за такава стъпка, което си е катастрофа за клубовете", споделя Шектер.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Механик

    8 1 Отговор
    Браво! Хубаво са го измислили, разни екипи от "тесни специалисти" да "удоволетворяват желанията" на футболните половинки.
    Ние тука му викаме "да им оправят жените", ама ние с ингилизите не можем се мери.

    16:51 25.11.2025

  • 2 Лудия

    0 0 Отговор
    Кой нормален ще стои на мъгливия и дъждовен остров. Къде къде по-хубаво е в Испания или Италия. А и местните хора на острова са грозни

    17:27 25.11.2025

