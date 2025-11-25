Резултати от НБА

Историческа вечер в Ботевград: Реал Мадрид и Апоел Тел Авив се изправят един срещу друг в Евролигата

Ботевград ще бъде домакин на истински баскетболен спектакъл тази вечер, когато легендарният Реал Мадрид ще премери сили с амбициозния Апоел Тел Ави ...