Резултати от НБА

25 Ноември, 2025 11:19 537 0

Една среща завърши след продължение

Резултати от НБА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:

Индиана - Детройт 117:122

Торонто - Кливланд 110:99

Бруклин - Ню Йорк 100:113

Маями Хийт - Далас 106:102

Мемфис - Денвър 115:125

Милуоки - Портланд 103:115

Ню Орлиънс - Чикаго 143:130

Финикс - Хюстън 92:114

Голдън Стейт - Юта Джаз 134:117

Сакраменто - Минесота 117:112 - след продължение

Източна конференция

Атлантическа дивизия: Торонто 13 победи/5 загуби, Ню Йорк 10/6, Филаделфия 9/7

Централна дивизия: Детройт 15/2, Кливланд 12/7, Чикаго 9/8

Югоизточна дивизия: Маями 12/6, Атланта 11/7, Орландо 10/8.

Западна конференция

Северозападна дивизия: Оклахома Сити 17/1, Денвър 13/4, Минесота 10/7

Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 12/4, Финикс 11/7, Голдън Стейт 10/9

Югозападна дивизия: Хюстън 11/4, Сан Антонио 11/5, Мемфис 6/12.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
