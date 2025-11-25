Резултати от НБА

Резултати от редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:
Индиана - Детройт 117:122
Торонто - Кливланд 110:99
Бруклин - Ню Йорк 100:113
Маями Хийт - Далас 106:102
Мемфис - Денвър 115:125
Милуоки - Портланд 103:115
Ню Орлиънс - Чикаго 143:130
Финикс - Хюстън 92:114
Голдън Стейт - Юта Джаз 134:117
Сакраменто - Минесота 117:112 - след продължение
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Торонто 13 победи/5 загуби, Ню Йорк 10/6, Филаделфия 9/7
Централна дивизия: Детройт 15/2, Кливланд 12/7, Чикаго 9/8
Югоизточна дивизия: Маями 12/6, Атланта 11/7, Орландо 10/8.
Западна конференция
Северозападна дивизия: Оклахома Сити 17/1, Денвър 13/4, Минесота 10/7
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 12/4, Финикс 11/7, Голдън Стейт 10/9
Югозападна дивизия: Хюстън 11/4, Сан Антонио 11/5, Мемфис 6/12.
