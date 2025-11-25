Новини
Валентин Йотов – бивш юноша на Байерн Мюнхен, подписва тригодишен договор със Славия

25 Ноември, 2025 12:44 728 4

"Белите" отново залагат на млади и перспективни таланти

Валентин Йотов – бивш юноша на Байерн Мюнхен, подписва тригодишен договор със Славия - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Валентин Йотов, израснал в прочутата академия на Байерн Мюнхен, официално ще облече екипа на Славия София. Младият полузащитник, който е само на 19 години, вече премина успешно медицинските тестове и ще се присъедини към „белите“ с договор за три сезона. Президентът на Славия Венцеслав Стефанов потвърди пред "Блиц", че трансферът е финализиран.

"Да, Йотов ще подпише договор. Вчера премина медицинските прегледи. Договорът му ще е за 3 години".

"Представя се много добре в тренировъчния процес. Изключително възпитано момче е. Надявам се много скоро да се чуват само добри неща за него. Определено е талант, неслучайно е бил в школата на един от световните колоси - Байерн Мюнхен. Роден е в Бостън, космополитен човек",

Йотов вече се включи в подготовката на Славия и дори взе участие в контролата срещу Септември, завършила при резултат 2:2. Треньорът Ратко Достанич остана доволен от представянето на новото попълнение, което демонстрира отлична техника и усет към играта.

Роден в Бостън, Валентин Йотов е истински космополит, който носи в себе си духа на световния футбол. След като прекара седем години в академията на Байерн (2018-2025), през лятото не поднови договора си с германския гранд. Впоследствие младият национал изкара кратък период в Глейсис Юнайтед (Гибралтар), където записа три мача.


  • 1 Сзо

    1 0 Отговор
    Млад и глупав.

    13:28 25.11.2025

  • 2 Звучи

    0 0 Отговор
    Като, тренирал с Роналдо, подписа с Ботев Враца...

    Коментиран от #4

    14:02 25.11.2025

  • 3 Разбирач

    0 0 Отговор
    Те вече Славия само играчи на Барселона, Байерн и тн, а са вечно 8-ми

    14:21 25.11.2025

  • 4 БожиГол

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Звучи":

    Малко като Враца ми е като Ню Йорк

    14:22 25.11.2025

