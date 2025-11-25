Реал Мадрид без вратаря си за ключовия сблъсък с Олимпиакос в Атина

Голямо изпитание очаква Реал Мадрид преди важния двубой от Шампионската лига срещу Олимпиакос в гръцката столица. Испанският гранд ще трябва да се справя без своя безупречен страж Тибо Куртоа, който отпада от групата заради остра вирусна стомашно-чревна инфекция. Белгийският национал ще остане под наблюдение на медицинския щаб в Мадрид, докато съотборниците му се отправят към Атина.

Отсъствието на Куртоа е сериозен удар за "лос бланкос", тъй като в последните седмици именно той бе стълбът на отбраната както в Ла Лига, така и в най-престижния европейски клубен турнир.

Въпреки че букмейкърите и футболните анализатори поставят "кралския клуб" в ролята на фаворит, статистиката не е на тяхна страна – Реал Мадрид не е постигал победа в последните си седем визити на гръцка земя, записвайки две равенства и цели пет поражения.

Олимпиакос, от своя страна, също не може да се похвали с впечатляващи резултати срещу испанския колос. Единственият им успех датира от декември 2005 година, когато гърците надделяха с 2:1 на собствен терен.