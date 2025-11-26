Новини
Левски приоритетно търси футболисти на три позиции

26 Ноември, 2025 16:03 543 0

"Сините" не смятат да взимат голям брой играчи през зимата

Левски приоритетно търси футболисти на три позиции - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски работи усилено по зимната си селекция. Gong.bg твърди, че на "Герена" приоритетно търсят футболисти на три позиции. Става дума за централен защитник, по възможност с ляв крак, дясно крило и централен нападател.

"Сините" не смятат да взимат голям брой играчи през зимата, тъй като към момента съставът е достатъчно добре окомплектован.

Нови играчи се търсят на въпросните позиции, защото е много възможна продажба на Мустафа Сангаре, Марин Петков и Кристиян Макун. Интерес и към тримата не липсва, а шефовете са готови да приемат оферти за тях, стига да удовлетворяват клуба.

Сангаре се намира в отлична форма от началото на сезона, като има 8 гола в първенството. За негова продажба се говори още от миналата зима, когато той беше силно желан от Пари Нижни Новгород. През лятото сериозен кандидат за национала на Мали беше Есперанс от Тунис. Петков беше близо до преминаване в полския Ракув и италианския Монца, а интерес към него имаше и от Мароко. Макун е сред най-стабилните футболисти на Левски и се представи на много високо ниво по време на участието на отбора в евротурнирите.

Почти сигурно от Левски ще си тръгнат още трима играчи - Патрик Мислович, Фабио Лима и Карлос Охене. Триото рядко попада дори в групата за мачовете на тима и не се ползва с доверието на Хулио Веласкес. Договорите и на тримата играчи изчитат през лятото.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
