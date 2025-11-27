Новини
Възможно ли е? - В Барселона спестявали от месо и риба

27 Ноември, 2025 15:15 624 2

Естествено, веднага задал въпрос и му било казано, че трябва да се пести

Възможно ли е? - В Барселона спестявали от месо и риба - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В Барселона се пестеше от месо и риба, когато Роберт Левандовски пристигна в отбора. Разкритието направи Себастиан Сташевски, който е автор на биографията на полския нападател. Футболистът се присъедини към „блаугранас“ през лятото на 2022 г. и останал много изненадан от липсата на определени видове месо и риба в менюто на Барселона.

„Когато замина на тренировъчния лагер във Флорида, веднага забеляза, че липсват определени видове месо и риба. Естествено, веднага задал въпрос и му било казано, че трябва да се пести. Той е доста взискателен към менюто, обсебен е от здравословното хранене, дори с националния отбор. Забелязва веднага, ако супата е приготвена с нискокачествени съставки. Той е затворен човек, не е от типа, който вика, но е много придирчив.

В онази ситуация преди три години обаче той беше наясно със ситуацията в Барселона и се съгласи да намали изискванията си, за да помогне на клуба. Това е забавна история, но показва проблемите, които Барселона имаше тогава.

А сега, доколкото знам, има повече видове месо и риба в менюто на отбора и тези проблеми вече не съществуват. Тази мания е част от неговия успех“, каза Сташевски.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    Барса взеха грешни решения и това им коства много пари. Например Меси година преди да напусне го искаше Ситито и давали 250 милиона евро. Щяха да спестят и заплати, макар и да загубят от реклами. Имаше талант за когото бяха давани 100 милиона евро и после тотално се провали. За защитник като Араухо давани 80 милиона евро и отказали. В даден момент се чудеха как да се отърват от него. От разни такива неща можеха да имат стотици милиони евро по-малко дългове.

    Коментиран от #2

    15:52 27.11.2025

  • 2 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Барса дадоха общо 283 милиона евро за Дембеле и Кутиньо, провалиха ги, разкараха ги и взеха обратно 79 милиона евро. Само от тези два трансфера загубиха 204 милиона евро. Барса също така плащаха най-големите заплати в света до момента, в който Меси си тръгна.

    16:24 27.11.2025

