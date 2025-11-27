Възможно ли е? - В Барселона спестявали от месо и риба

В Барселона се пестеше от месо и риба, когато Роберт Левандовски пристигна в отбора. Разкритието направи Себастиан Сташевски, който е автор на биографията на полския нападател. Футболистът се присъедини към „блаугранас“ през лятото на 2022 г. и останал много изненадан от липсата на определени видове месо и риба в менюто на Барселона.

„Когато замина на тренировъчния лагер във Флорида, веднага забеляза, че липсват определени видове месо и риба. Естествено, веднага задал въпрос и му било казано, че трябва да се пести. Той е доста взискателен към менюто, обсебен е от здравословното хранене, дори с националния отбор. Забелязва веднага, ако супата е приготвена с нискокачествени съставки. Той е затворен човек, не е от типа, който вика, но е много придирчив.

В онази ситуация преди три години обаче той беше наясно със ситуацията в Барселона и се съгласи да намали изискванията си, за да помогне на клуба. Това е забавна история, но показва проблемите, които Барселона имаше тогава.

А сега, доколкото знам, има повече видове месо и риба в менюто на отбора и тези проблеми вече не съществуват. Тази мания е част от неговия успех“, каза Сташевски.