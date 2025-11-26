Испанският специалист Хосу Урибе се завръща начело на Берое

Стара Загора отново ще посрещне добре познато лице – Хосу Урибе се завръща като старши треньор на Берое. Опитният испанец ще поеме щафетата от освободения Алехандро Сагерас и ще започне втория си престой под Аязмото, след като вече ръководи тима през октомври 2024 г. до май тази година.

Очаква се Урибе да пристигне в града в рамките на следващите часове, където ще бъде официално представен пред медиите и феновете на "зелено-белите".

Въпреки това, почти сигурно е, че той няма да застане на треньорската скамейка за предстоящия сблъсък с ЦСКА 1948 от efbet Лига. Всички погледи са насочени към междинния кръг, когато на 3 декември Берое ще приеме Черно море – тогава се очаква Урибе да дебютира в новия си мандат.

Припомняме, че първият период на Хосу Урибе начело на старозагорци приключи след тежкото поражение с 0:6 от Ботев Пловдив. Сега обаче надеждите са, че с неговия опит и познаване на клуба, Берое ще намери пътя към по-добри резултати и стабилност в шампионата.