Реал Мадрид изправен пред ново изпитание: Джуд Белингам с травма преди сблъсъка с Олимпиакос

26 Ноември, 2025 20:09 539 2

За Гърция не пътуваха цели седем основни футболисти

Реал Мадрид изправен пред ново изпитание: Джуд Белингам с травма преди сблъсъка с Олимпиакос - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид се изправя пред поредно предизвикателство точно преди ключовия си двубой от Шампионската лига срещу Олимпиакос. В последния момент стана ясно, че английският национал Джуд Белингам е получил мускулно разтежение в прасеца, съобщава испанското издание „Марка“.

Въпреки че контузията на младия полузащитник не се смята за сериозна, медицинският щаб на „белия балет“ е препоръчал на треньора Чаби Алонсо да не рискува с включването му в състава за предстоящия мач в Пирея. Специалистите са категорични, че евентуално участие на Белингам може да влоши състоянието му и да го извади от игра за по-дълъг период.

Това е пореден удар за мадридчани, които вече отпътуваха за Гърция без цели седем основни футболисти. Сред отсъстващите са ключови фигури като Антонио Рюдигер, Дани Карвахал, Едер Милитао, Дейвид Алаба, Дийн Хаусен, Тибо Куртоа и Франко Мастантуоно, които също лекуват различни травми.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    2 0 Отговор
    Това не е футбол това са балетисти които играят футбол пълна простотия

    21:13 26.11.2025

  • 2 Стойчо Младенов

    1 0 Отговор
    Най гнусния и престъпен клуб с купена история - ревал гастррит ! ВАРдрид !

    22:47 26.11.2025

