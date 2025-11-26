Педри отново тренира с Барселона

Барселона получи отлични новини – талантливият полузащитник Педри се завърна към пълноценни занимания с първия състав, съобщава уважаваният италиански журналист Фабрицио Романо.

След като бе извън игра заради травма в подколянното сухожилие, испанският национал най-сетне отново стъпи на тренировъчния терен.

Днес младият футболист се включи в груповите упражнения на каталунците, което е ясен знак, че възстановяването му върви по план и съвсем скоро ще бъде на разположение на треньорския щаб. Очаква се Педри да попадне в групата за предстоящия двубой срещу Алавес, който ще се проведе тази събота от 17:15 часа българско време на „Камп Ноу“.

През настоящата кампания 23-годишният халф вече има 13 мача във всички турнири, като е реализирал две попадения и е записал две асистенции за общо 1099 минути на терена. Връщането му е истински тласък за Барса в решаващ момент от сезона, когато отборът се нуждае от свежи сили и креативност в средата на терена.