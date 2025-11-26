Ал-Насър с впечатляваща серия: Пети пореден триумф в азиатската Шампионска лига

Саудитският гранд Ал-Насър продължава да пише история в тазгодишното издание на Шампионската лига на Азия, като записа пета поредна победа в група "D" – този път без своя лидер Кристиано Роналдо. В отсъствието на португалската мегазвезда, "жълтите" демонстрираха класа и разгромиха като гости тима на Истиклол Душанбе с категоричното 4:0.

Още в началните минути на срещата Ал-Насър даде ясен сигнал за намеренията си. Жоао Феликс хладнокръвно реализира дузпа в 12-ата минута, с което откри резултата и вдъхна увереност на своите съотборници. До края на първата част Мохамед Симакан, който бе безспорният мотор на тима, удвои преднината с прецизен удар в 40-ата минута.

След почивката гостите не намалиха темпото. В заключителните минути резервите Садио Мане (84') и Айман Яхия (в добавеното време) се разписаха, оформяйки крайното 4:0 и подчертавайки тоталното превъзходство на Ал-Насър на таджикска земя.

За домакините от Истиклол това бе трето поражение в груповата фаза, което значително намалява шансовете им за продължаване напред.

Междувременно, Ал-Насър вече гледа уверено към следващото си предизвикателство – на 24 декември тимът ще приеме иракския Ал Завраа в последния си мач от групата.