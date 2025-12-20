ФИФА спря трансферите на клуба на Роналдо

Ал-Насър на Кристиано Роналдо изненадващо получи забрана за трансфери от ФИФА “до второ нареждане”. Причината е, че саудитският клуб е закъснял с вноска от 9 млн. евро към Манчестър Сити за трансфера на Аймерик Лапорт през 2023 г., предаде Sportal.bg.

Въпросната сума е трябвало да бъде преведена на англичаните най-късно до миналия 31 август. В тази връзка сега, докато не се издължи, Ал-Насър не може да регистрират нови играчи.

Преди две години и половина Лапорт беше спазарен за 27,5 млн. евро. Испанският защитник даже вече не е в клуба на Роналдо, след като през миналия януари беше продаден на Атлетик Билбао за 10 млн. евро.

За Ал-Насър това не е непозната ситуация. През юли 2023 г., само няколко месеца след пристигането на Роналдо, клубът се сблъска с подобна забрана за регистрация на играчи. Тогавашното наказание беше свързано с финансови нередности около трансфера на Ахмед Муса от Лестър Сити през 2018 г.