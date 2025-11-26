Новини
Спорт »
Световен футбол »
Челси с нова офанзива за Майк Менян

26 Ноември, 2025 21:28 499 0

Вратарят на Милан е приоритет за лондончани

Челси с нова офанзива за Майк Менян - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Лондонският гранд Челси отново насочва погледа си към стража на Милан Майк Менян, разкрива авторитетният журналист Саша Товалиери в социалните мрежи. Според последните информации, „сините“ от „Стамфорд Бридж“ са подновили контактите си с представителите на френския национал, като целта им е да го привлекат без трансферна сума след изтичането на договора му.

Договорът на 30-годишния Менян с „росонерите“ изтича през лятото на 2026 година, а към момента няма индикации, че вратарят възнамерява да преподпише с италианския колос. Именно тази ситуация се опитват да използват от Челси, които търсят класен страж за новия си проект.

Ако сделката се осъществи, се очаква Челси да се раздели с настоящия си вратар Филип Йоргенсен, за когото се говори, че не попада в дългосрочните планове на клуба.

През настоящия сезон Майк Менян е изиграл 13 срещи за Милан във всички турнири, като е допуснал едва 9 гола и е запазил мрежата си суха в 7 от тях – впечатляваща статистика, която само засилва интереса към него от страна на водещите европейски клубове.


Новини по спортове:
