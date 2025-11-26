Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кристиано Роналдо изненада националите на Португалия с луксозни подаръци

Кристиано Роналдо изненада националите на Португалия с луксозни подаръци

26 Ноември, 2025 21:56 817 1

  • кристиано роналдо-
  • терена-
  • съотборници-
  • националният отбор-
  • португалия -
  • лигата на нациите-
  • подаръци-
  • часовници

40-годишният ас е поднесъл на всеки един от своите колеги специално изработен часовник

Кристиано Роналдо изненада националите на Португалия с луксозни подаръци - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо отново доказа, че е не само лидер на терена, но и истински вдъхновител за своите съотборници. След като националният отбор на Португалия завоюва престижната титла в Лигата на нациите през 2025 година, именитият нападател направи незабравим жест към целия тим.

Според информация на SIC Noticias, 40-годишният ас на Ал-Насър е поднесъл на всеки един от своите колеги специално изработен часовник от лимитирана серия. Елегантните аксесоари са украсени с емблемата на Португалската футболна федерация и стилизирано изображение на трофея от Лигата на нациите – символ на историческия успех.

Финалният сблъсък на турнира се състоя през лятото на 2025 г., когато Португалия се изправи срещу Испания. След драматично равенство 2:2 в редовното време, португалците надделяха с 5:3 при изпълнението на дузпи и вдигнаха купата за втори път в историята си.

Жестът на Роналдо бе приет с огромна благодарност и възхищение от съотборниците му, които не скриха радостта си от вниманието и признанието.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Подарък

    1 0 Отговор
    Подаръци сега и после ги проваля на световното с егоизма и нарцисизма си …. Всички трябва да играят за гггеяя!!!!!!!!

    22:49 26.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ