Кристиано Роналдо изненада националите на Португалия с луксозни подаръци

Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо отново доказа, че е не само лидер на терена, но и истински вдъхновител за своите съотборници. След като националният отбор на Португалия завоюва престижната титла в Лигата на нациите през 2025 година, именитият нападател направи незабравим жест към целия тим.

Според информация на SIC Noticias, 40-годишният ас на Ал-Насър е поднесъл на всеки един от своите колеги специално изработен часовник от лимитирана серия. Елегантните аксесоари са украсени с емблемата на Португалската футболна федерация и стилизирано изображение на трофея от Лигата на нациите – символ на историческия успех.

Финалният сблъсък на турнира се състоя през лятото на 2025 г., когато Португалия се изправи срещу Испания. След драматично равенство 2:2 в редовното време, португалците надделяха с 5:3 при изпълнението на дузпи и вдигнаха купата за втори път в историята си.

Жестът на Роналдо бе приет с огромна благодарност и възхищение от съотборниците му, които не скриха радостта си от вниманието и признанието.