Новини
Спорт »
Световен футбол »
Арсенал препъна Байерн Мюнхен и оглави класирането в Шампионската лига

Арсенал препъна Байерн Мюнхен и оглави класирането в Шампионската лига

26 Ноември, 2025 23:59 559 0

  • арсенал-
  • байерн мюнхен-
  • шампионска лига-
  • футбол-
  • резултати-
  • групова фаза-
  • емирейтс-
  • спортни новини

Лондончани демонстрираха класа и характер, а феновете им вече мечтаят за нови европейски подвизи

Арсенал препъна Байерн Мюнхен и оглави класирането в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща футболна вечер на стадион "Емирейтс" донесе първото поражение за Байерн Мюнхен през този сезон, след като Арсенал надделя с категоричното 3:1 в петия кръг на груповата фаза на Шампионската лига.

Още в 22-ата минута лондончани дадоха тон на срещата – Юриен Тимбер се възползва от отлично центриране на Букайо Сака и с прецизен удар с глава откри резултата. Баварците обаче не се предадоха и само десет минути по-късно младият талант Ленарт Карл, едва на 17 години, възстанови равенството след асистенция на Серж Гнабри.

Драмата не закъсня – в 38-ата минута Арсенал бе принуден да направи принудителна смяна, след като Леандро Тросар получи травма и отстъпи мястото си на Нони Мадуеке. Именно резервата се превърна в герой за "артилеристите", като в 69-ата минута реализира втори гол за домакините след майсторско подаване на Рикардо Калафиори.

Седем минути по-късно Габриел Мартинели окончателно пречупи съпротивата на Байерн. След дълъг пас от Еберичи Езе, бразилецът се възползва от неразчетено излизане на Мануел Нойер и с хладнокръвие прати топката в опразнената врата.

С този успех Арсенал се изкачи еднолично на върха в класирането с пълен актив от 15 точки, докато Байерн Мюнхен остава на четвърта позиция с 12 точки.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ