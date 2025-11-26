Арсенал препъна Байерн Мюнхен и оглави класирането в Шампионската лига

Вълнуваща футболна вечер на стадион "Емирейтс" донесе първото поражение за Байерн Мюнхен през този сезон, след като Арсенал надделя с категоричното 3:1 в петия кръг на груповата фаза на Шампионската лига.

Още в 22-ата минута лондончани дадоха тон на срещата – Юриен Тимбер се възползва от отлично центриране на Букайо Сака и с прецизен удар с глава откри резултата. Баварците обаче не се предадоха и само десет минути по-късно младият талант Ленарт Карл, едва на 17 години, възстанови равенството след асистенция на Серж Гнабри.

Драмата не закъсня – в 38-ата минута Арсенал бе принуден да направи принудителна смяна, след като Леандро Тросар получи травма и отстъпи мястото си на Нони Мадуеке. Именно резервата се превърна в герой за "артилеристите", като в 69-ата минута реализира втори гол за домакините след майсторско подаване на Рикардо Калафиори.

Седем минути по-късно Габриел Мартинели окончателно пречупи съпротивата на Байерн. След дълъг пас от Еберичи Езе, бразилецът се възползва от неразчетено излизане на Мануел Нойер и с хладнокръвие прати топката в опразнената врата.

С този успех Арсенал се изкачи еднолично на върха в класирането с пълен актив от 15 точки, докато Байерн Мюнхен остава на четвърта позиция с 12 точки.