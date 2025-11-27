Новини
Спорт »
Световен футбол »
Атлетико Мадрид прекъсна безгрешната серия на Интер в Шампионската лига

Атлетико Мадрид прекъсна безгрешната серия на Интер в Шампионската лига

27 Ноември, 2025 00:04 517 0

  • атлетико мадрид-
  • интер-
  • шампионска лига-
  • футбол-
  • резултати-
  • групова фаза-
  • победа-
  • загуба-
  • хулиан алварес-
  • хосе мария хименес-
  • антоан гризман-
  • спортни новини

Мадридчани записаха трета победа в турнира

Атлетико Мадрид прекъсна безгрешната серия на Интер в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболната вечер на стадион "Метрополитано" в испанската столица донесе първото поражение за Интер в тазгодишното издание на Шампионската лига. Атлетико Мадрид надделя над гостите от Милано с 2:1 в двубой от петия кръг наосновната фаза, с което сложи край на перфектния им актив.

Хулиан Алварес даде аванс на "дюшекчиите" още в 9-ата минута. Първоначално главният съдия Франсоа Льотексие отмени попадението заради съмнения за игра с ръка, но след консултация с ВАР промени решението си и голът бе признат, за радост на домакинската публика.

В 36-ата минута Атлетико поиска дузпа за нарушение срещу Джулиано Симеоне, но реферът остана непреклонен.

След почивката интригата се завърна – Пьотр Желински възстанови равенството в 57-ата минута, вдъхвайки надежда на гостите за нов положителен резултат. Въпреки това, драмата бе запазена за самия край на срещата.

В третата минута на добавеното време резервата Антоан Гризман асистира на Хосе Мария Хименес, който с хладнокръвен удар донесе трите точки на Атлетико.

Така мадридчани записаха трета победа в турнира, докато Интер инкасира първа загуба и първи пропуснати точки в турнира.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ