Атлетико Мадрид прекъсна безгрешната серия на Интер в Шампионската лига

Футболната вечер на стадион "Метрополитано" в испанската столица донесе първото поражение за Интер в тазгодишното издание на Шампионската лига. Атлетико Мадрид надделя над гостите от Милано с 2:1 в двубой от петия кръг наосновната фаза, с което сложи край на перфектния им актив.

Хулиан Алварес даде аванс на "дюшекчиите" още в 9-ата минута. Първоначално главният съдия Франсоа Льотексие отмени попадението заради съмнения за игра с ръка, но след консултация с ВАР промени решението си и голът бе признат, за радост на домакинската публика.

В 36-ата минута Атлетико поиска дузпа за нарушение срещу Джулиано Симеоне, но реферът остана непреклонен.

След почивката интригата се завърна – Пьотр Желински възстанови равенството в 57-ата минута, вдъхвайки надежда на гостите за нов положителен резултат. Въпреки това, драмата бе запазена за самия край на срещата.

В третата минута на добавеното време резервата Антоан Гризман асистира на Хосе Мария Хименес, който с хладнокръвен удар донесе трите точки на Атлетико.

Така мадридчани записаха трета победа в турнира, докато Интер инкасира първа загуба и първи пропуснати точки в турнира.