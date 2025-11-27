Новини
Реал Мадрид срази Олимпиакос в голово шоу

27 Ноември, 2025 00:08 550 0

Феновете на футбола определено получиха порция адреналин и незабравими емоции

Реал Мадрид срази Олимпиакос в голово шоу - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид изкова драматична победа с 4:3 над Олимпиакос в петия кръг на Шампионската лига. Зрителите станаха свидетели на истински спектакъл, белязан от невероятната форма на Килиан Мбапе, който буквално разпиля защитата на домакините.

Срещата започна ударно за гръцкия тим – още в осмата минута Шикиньо се възползва от прецизен пас на Аюб Ел Кааби и откри резултата, хвърляйки трибуните в екстаз. Реал Мадрид обаче бързо пое инициативата, а Килиан Мбапе се превърна в главно действащо лице. Френският ас реализира хеттрик само за седем минути – между 22-ата и 29-ата, след като получи асистенции от Винисиус, Арда Гюлер и Едуардо Камавинга. Така "белият балет" обърна развоя на двубоя и поведе с 3:1.

След почивката Олимпиакос не се предаде. В 52-ата минута Мехди Тареми върна интригата, след като бе намерен от Сантяго Есе и намали на 2:3. Въпреки това, Мбапе отново напомни за себе си – в 60-ата минута, след нова асистенция на Винисиус, той оформи своя четвърти гол в мача и върна преднината на мадридчани.

Домакините не се отказаха до последно и в 81-ата минута Ел Кааби, с помощта на Габриел Стрефеца, фиксира крайното 3:4, но времето не стигна за нещо повече.

След този зрелищен сблъсък Олимпиакос остава на 33-о място в класирането с едва две точки, докато Реал Мадрид се изкачва на пета позиция с актив от 12 точки.


