Голов спектакъл в Париж: Пари Сен Жермен надви Тотнъм

27 Ноември, 2025 00:16 559 0

Витиня блесна с хеттрик

Голов спектакъл в Париж: Пари Сен Жермен надви Тотнъм - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен и Тотнъм си спретнаха истински голов трилър, завършил с победа 5:3 за домакините в петия кръг на основната фаза в Шампионската лига. Сблъсъкът на „Парк де Пренс“ предложи на феновете осем попадения, обрати и драматични моменти до последния съдийски сигнал.

Гостите от Лондон на два пъти повеждаха в резултата чрез Ришарлисон и Коло Муани, който реализира два гола.

Героят на вечерта безспорно бе Витиня, който блесна с хеттрик и се превърна в кошмар за защитата на Тотнъм. Португалецът изравни резултата в края на първата част, а след почивката добави още две попадения – едно от тях от бялата точка. Фабиан Руис и Уилиан Пачо също се разписаха за френския шампион.

Така Парижани записаха четвърти успех в групата, като единствено веднъж напуснаха терена победени до момента. За лондончани това бе първо поражение в турнира, след като до този момент имаха две победи и две равенства.


