Новини
Спорт »
Баскетбол »
Цървена звезда покори Олимпиакос въпреки феноменалния Везенков

Цървена звезда покори Олимпиакос въпреки феноменалния Везенков

27 Ноември, 2025 07:22 452 2

  • цървена звезда -
  • олимпиакос-
  • евролигата-
  • белградска арена-
  • коди милър-макинтайър-
  • александър везенков-
  • баскетбол

Коди Милър-Макинтайър блести

Цървена звезда покори Олимпиакос въпреки феноменалния Везенков - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Цървена звезда надделя над Олимпиакос с 91:80 в двубой от 13-ия кръг на Евролигата, игран в „Белградска Арена“. Срещата се превърна в арена на драматични обрати, индивидуални изяви и напрежение до последния съдийски сигнал.

Българският национал Коди Милър-Макинтайър, който носи екипа на сръбския гранд, отново доказа класата си. Той излезе сред стартовите пет и за по-малко от 25 минути на паркета записа 10 точки, 9 асистенции, 3 борби и 1 открадната топка. Именно неговата хладнокръвна тройка в заключителните секунди сложи точка на спора и затвърди успеха на домакините.

От другата страна на игрището, Александър Везенков – гордостта на българския баскетбол, изигра поредния си впечатляващ мач за Олимпиакос. Той наниза цели 29 точки и овладя 8 борби за малко над 33 минути, но индивидуалното му превъзходство не бе достатъчно, за да спре устрема на белградчани.

Двубоят премина през вихрушка от емоции и смяна на водачеството. Цървена звезда стартира по-силно и поведе с 21:15 след първата четвърт, но гостите от Пирея обърнаха развоя до полувремето – 38:37 в тяхна полза. В третата част Олимпиакос увеличи преднината си до 65:59, но в последните десет минути домакините се развихриха и с мощен финален щурм обърнаха резултата в своя полза.

След този успех Цървена звезда се утвърждава на второто място в класирането с баланс 9-4, колкото има и лидерът Апоел Тел Авив. Олимпиакос заема шеста позиция с осем победи и пет поражения.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    1 0 Отговор
    Стига с тоя Везенков, видяхме го в щатите.....

    Коментиран от #2

    07:32 27.11.2025

  • 2 Ник

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    И в Националния отбор го видяхме, ААА или по скоро не го видяхме нито веднъж. Може ли някой да каже, кога за последно Везенков е играл за България, и с какво е допринесъл за някоя победа?

    07:38 27.11.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ