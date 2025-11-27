Цървена звезда покори Олимпиакос въпреки феноменалния Везенков

Цървена звезда надделя над Олимпиакос с 91:80 в двубой от 13-ия кръг на Евролигата, игран в „Белградска Арена“. Срещата се превърна в арена на драматични обрати, индивидуални изяви и напрежение до последния съдийски сигнал.

Българският национал Коди Милър-Макинтайър, който носи екипа на сръбския гранд, отново доказа класата си. Той излезе сред стартовите пет и за по-малко от 25 минути на паркета записа 10 точки, 9 асистенции, 3 борби и 1 открадната топка. Именно неговата хладнокръвна тройка в заключителните секунди сложи точка на спора и затвърди успеха на домакините.

От другата страна на игрището, Александър Везенков – гордостта на българския баскетбол, изигра поредния си впечатляващ мач за Олимпиакос. Той наниза цели 29 точки и овладя 8 борби за малко над 33 минути, но индивидуалното му превъзходство не бе достатъчно, за да спре устрема на белградчани.

Двубоят премина през вихрушка от емоции и смяна на водачеството. Цървена звезда стартира по-силно и поведе с 21:15 след първата четвърт, но гостите от Пирея обърнаха развоя до полувремето – 38:37 в тяхна полза. В третата част Олимпиакос увеличи преднината си до 65:59, но в последните десет минути домакините се развихриха и с мощен финален щурм обърнаха резултата в своя полза.

След този успех Цървена звезда се утвърждава на второто място в класирането с баланс 9-4, колкото има и лидерът Апоел Тел Авив. Олимпиакос заема шеста позиция с осем победи и пет поражения.