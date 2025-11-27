Къртис Джоунс: „Никога не съм виждал Ливърпул да играе толкова зле“

Ливърпул претърпя разгромно поражение с 1:4 от ПСВ Айндховен в Шампионската лига, след като рухна през втората част на „Анфийлд“. След изравнителния гол на Вирджил ван Дайк през първото полувреме, нидерландците решиха мача с попадения на Гус Тил и два гола на Куайб Дриуек.

Това бе трета поредна загуба за мърсисайдци и девета в последните им 12 двубоя — най-слабото им представяне в подобен период от 1953–1954 година.

Къртис Джоунс не скри разочарованието си и призна, че отборът е в криза. „Нямам отговорите. Всичко това е недопустимо. Няма думи — нито гняв, нито тъга, просто безмълвие. Никога не съм виждал Ливърпул да играе толкова зле“, заяви той пред “RTE”.

„Носим тази емблема на гърдите си и ще се борим, за да върнем Ливърпул там, където трябва да бъде. Но в момента сме в голяма бъркотия и това трябва да се промени”.

Ливърпул е загубил четири от последните си шест домакинства във всички турнири — толкова, колкото в предходните 69. Отборът е едва 13-и в общата класация на Шампионската лига, а следващият мач е гостуване на Уест Хем във Висшата лига, където шампионите са на едва 12-та позиция.