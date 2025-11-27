Новини
Спорт »
Световен футбол »
Къртис Джоунс: „Никога не съм виждал Ливърпул да играе толкова зле“

27 Ноември, 2025 08:08 1 041 2

  • ливърпул -
  • псв айндховен -
  • шампионската лига-
  • вирджил ван дайк-
  • къртис джоунс-
  • футбол

“Червените” рухнаха срещу ПСВ и записаха трета поредна загуба

Къртис Джоунс: „Никога не съм виждал Ливърпул да играе толкова зле“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Ливърпул претърпя разгромно поражение с 1:4 от ПСВ Айндховен в Шампионската лига, след като рухна през втората част на „Анфийлд“. След изравнителния гол на Вирджил ван Дайк през първото полувреме, нидерландците решиха мача с попадения на Гус Тил и два гола на Куайб Дриуек.

Това бе трета поредна загуба за мърсисайдци и девета в последните им 12 двубоя — най-слабото им представяне в подобен период от 1953–1954 година.

Къртис Джоунс не скри разочарованието си и призна, че отборът е в криза. „Нямам отговорите. Всичко това е недопустимо. Няма думи — нито гняв, нито тъга, просто безмълвие. Никога не съм виждал Ливърпул да играе толкова зле“, заяви той пред “RTE”.

„Носим тази емблема на гърдите си и ще се борим, за да върнем Ливърпул там, където трябва да бъде. Но в момента сме в голяма бъркотия и това трябва да се промени”.

Ливърпул е загубил четири от последните си шест домакинства във всички турнири — толкова, колкото в предходните 69. Отборът е едва 13-и в общата класация на Шампионската лига, а следващият мач е гостуване на Уест Хем във Висшата лига, където шампионите са на едва 12-та позиция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МърсиСайд

    2 0 Отговор
    тоя клоун ръсеше суперлативи за Слот когато дойде, сега имало бъркотия ................

    Коментиран от #2

    08:27 27.11.2025

  • 2 честен ционист

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "МърсиСайд":

    Има 41 в тото 5/35

    08:52 27.11.2025

