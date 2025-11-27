Новини
Мануел Нойер категоричен: Имаше нарушение срещу мен

27 Ноември, 2025 16:15 468 1

Понякога трябва да поемаш рискове и аз го направих

Мануел Нойер категоричен: Имаше нарушение срещу мен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Капитанът на Байерн Мюнхен Мануел Нойер коментира двете ключови ситуации, в които беше замесен при загубата с 1:3 от Арсенал на „Емиратс“ в Шампионската лига. Вратарят пое отговорност за третия гол, но беше категоричен, че при първия е станал жертва на нарушение.

„Понякога трябва да поемаш рискове и аз го направих“, заяви Нойер относно попадението на Габриел Мартинели, при което той беше излязъл далеч от наказателното поле в опит да пресече пас. „Мартинели си поведе добре топката встрани и не успях да я достигна.“

Опитният страж коментира и откриващия гол на Юриен Тимбър в 22-рата минута, след който Арсенал поведе в резултата.

„Очевидно Тимбър ме избута, това е ясно. След това бях в различна позиция от тази, която исках, и не можах да се намеся както трябва“, посочи Нойер. „Може би трябваше да падна, но не съм от онези вратари, които се хвърлят на земята. Не съм се оплаквал на съдията.“

Звездата на Байерн е под сериозен натиск след поредица от колебливи изяви, а критиките към него се засилиха значително след случилото се в Лондон. Баварците ще трябва бързо да се съвземат, ако искат да останат в битката на най-голямата европейска сцена.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Добър

    0 0 Отговор
    вратар,но много кух!

    16:38 27.11.2025

