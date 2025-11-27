Новини
Спорт »
Баскетбол »
България стартира битката за ЕвроБаскет 2029 без ключовите си играчи

България стартира битката за ЕвроБаскет 2029 без ключовите си играчи

27 Ноември, 2025 10:34 439 0

  • националният отбор по баскетбол -
  • българия-
  • армения -
  • предквалификациите -
  • европейското първенство-
  • „арена ботевград“-
  • любомир минчев-
  • александър везенков-
  • коди милър-макинтайър

Нова ера под ръководството на Любомир Минчев

България стартира битката за ЕвроБаскет 2029 без ключовите си играчи - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националният отбор по баскетбол на България за мъже се изправя тази вечер срещу Армения в първия си двубой от група „В“ на предквалификациите за Европейското първенство през 2029 година. Срещата ще се проведе в модерната „Арена Ботевград“, като началният сигнал ще прозвучи точно в 19:15 часа.

Този мач бележи завръщането на опитния треньор Любомир Минчев начело на „лъвовете“. След успешния си период между 2016 и 2019 година, Минчев отново поема кормилото на националния тим, изпълнен с амбиция и нови идеи.

Въпреки това, българският състав ще трябва да се справи без двете си най-ярки звезди – Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър. Двамата изиграха оспорван мач един срещу друг в Евролигата само ден по-рано и няма да вземат участие в днешния сблъсък. За сметка на това, феновете ще могат да видят завръщането на натурализирания гард Дий Бост, който не е обличал националната фланелка от 2022 година насам.

Любопитен факт е, че България и Армения ще премерят сили за първи път в историята на международните баскетболни надпревари.

Системата на квалификациите предвижда, че напред към следващата фаза ще продължат победителите от всяка група, както и най-добрият втори отбор. Към тях ще се присъединят и осемте тима, които отпаднат от първия етап на квалификациите за Световното първенство през 2027 година.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ