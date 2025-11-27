България стартира битката за ЕвроБаскет 2029 без ключовите си играчи

Националният отбор по баскетбол на България за мъже се изправя тази вечер срещу Армения в първия си двубой от група „В“ на предквалификациите за Европейското първенство през 2029 година. Срещата ще се проведе в модерната „Арена Ботевград“, като началният сигнал ще прозвучи точно в 19:15 часа.

Този мач бележи завръщането на опитния треньор Любомир Минчев начело на „лъвовете“. След успешния си период между 2016 и 2019 година, Минчев отново поема кормилото на националния тим, изпълнен с амбиция и нови идеи.

Въпреки това, българският състав ще трябва да се справи без двете си най-ярки звезди – Александър Везенков и Коди Милър-Макинтайър. Двамата изиграха оспорван мач един срещу друг в Евролигата само ден по-рано и няма да вземат участие в днешния сблъсък. За сметка на това, феновете ще могат да видят завръщането на натурализирания гард Дий Бост, който не е обличал националната фланелка от 2022 година насам.

Любопитен факт е, че България и Армения ще премерят сили за първи път в историята на международните баскетболни надпревари.

Системата на квалификациите предвижда, че напред към следващата фаза ще продължат победителите от всяка група, както и най-добрият втори отбор. Към тях ще се присъединят и осемте тима, които отпаднат от първия етап на квалификациите за Световното първенство през 2027 година.