13-годишен талант на Арсенал пренаписа историята в Младежката Шампионска лига

27 Ноември, 2025 14:17 522 0

  • луис муньос-
  • арсенал-
  • младежка шампионска лига-
  • рекорд-
  • най-млад футболист-
  • футболни таланти-
  • уефа-
  • спортни новини

Луис Муньос дебютира срещу Байерн Мюнхен

13-годишен талант на Арсенал пренаписа историята в Младежката Шампионска лига - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Едва на 13 години, Луис Муньос се превърна в най-младия играч, стъпвал на терена в мач от Младежката Шампионска лига. Младият полузащитник от академията на Арсенал дебютира в 85-ата минута на двубоя срещу Байерн Мюнхен, завършил с победа 4:2 за лондончани.

С този исторически ход Муньос подобри досегашния рекорд, държан от Лиъм Пайас от Линкълн Ред Импс, който през септември 2023 г. игра на 14 години, три месеца и един ден. Новият рекордьор е само на 13 години, 11 месеца и 15 дни – истинско чудо на футболната сцена!

Арсенал обаче не се радва на блестящо представяне в турнира. „Артилеристите“ заемат 30-о място в класирането на Младежката лига на УЕФА, като до момента са записали четири загуби в пет срещи. Следващото предизвикателство за младите таланти е сблъсъкът с белгийския Брюж на 10 декември – мач, който може да се окаже решаващ за шансовете им да продължат напред.

Любопитен факт е, че Луис Муньос вече е бил повикан в националния отбор на Англия до 15 години. Благодарение на своите корени, той има възможност да избира между четири държави – Англия, Испания, Панама и Ямайка, което допълнително увеличава интереса към неговото бъдеще.




