Реал Мадрид готви сензационна размяна: Винисиус Жуниор може да напусне заради млад талант на Челси

Реал Мадрид е на път да предприеме изненадващ ход, който може да преобърне трансферния пазар. Кралският клуб е насочил погледа си към изгряващата звезда на Челси – 18-годишния бразилец Естевао, който вече впечатли с изявите си в английската Висша лига и с феноменалния си гол срещу Барселона.

Младият талант отдавна не крие симпатиите си към „белия балет“, като неведнъж е признавал, че е израснал с мачовете на Реал Мадрид, а това дава сериозно предимство на президента Флорентино Перес в опитите му да осъществи мечтания трансфер още през зимния прозорец. Желанието на играча и амбициите на клуба се преплитат, но задачата изглежда повече от сложна. Основната пречка пред сделката е дългосрочният договор на Естевао с Челси, който изтича чак през 2033 година.

През настоящия сезон младокът вече има пет гола и една асистенция в 17 срещи, а лондончани категорично отказват да се разделят с него.

Според източници от Острова, „сините“ биха обмислили единствено оферта, включваща размяна на играчи – и то не с кого да е. Точно тук се появява името на Винисиус Жуниор. Спекулациите сочат, че Челси биха се съгласили на сделка само ако в нея бъде включен бразилският ас на Реал Мадрид. Подобен трансфер би предизвикал истински фурор в света на футбола, особено на фона на слуховете за напрежение между Винисиус и треньора Шаби Алонсо, както и заради забавените преговори за нов договор, породени от високите финансови изисквания на нападателя.