Локомотив Пловдив и Монтана завъртяха хикс

Локомотив Пловдив и Монтана не се победиха във втория мач от 17-ия кръг в efbet Лига.

Пловдивачни имат 29 точки и се намират на 3-ото място във временното класиране, докато вече е 14-и с 14 точки на сметката си.

Мачът на стадион "Локомотив" в Пловдив започна с дискусионна ситуация, след като още във втората минута се стигна до съприкосновение между Хуан Переа и Томас Азеведо в наказателното поле на Монтана и ВАР гледа за дузпа в полза на домакините. Реферът Михаел Павлов прегледа ситуацията на монитора край терена и прецени, че няма нарушение, давайки съдийска топка за гостите.

В 10-ата минута Каталин Иту подаде на Севи Идриз, който опита центриране отляво, но се получи рикошет и топката застрашително тръгна към вратата. Васил Симеонов внимаваше и спаси, но топката стигна до Парвиз Умарбаев, чийто шут рикошира и излезе в ъглов удар, след който не се стигна до сериозна опасност.

Монтана отговори със зловещ шут на Давид Малембана в 16-ата минута от пряк свободен удар, но изпълнението му от малко под 25 метра профуча покрай лявата греда.

Постепенно Монтана успя да вземе инициативата на терена и да опита натиск по посока вратата на Локомотив, но домакините не се огънаха и на свой ред имаха периоди с превъзходство.

В 44-ата минута Переа свали топката с глава на Жулиен Лами, чийто шут бе блокиран от Малембана. Топката се върна при нападателя на Локомотив, но вторият му опит за гол също бе блокиран от защитника на Монтана.

До края на първата част натискът на Локомотив продължи, но до гол така и не се стигна.

Второто полувреме започна с натиск на Монтана, като в 47-ата минута Боян Милосавлйевич спаси удар от дистанция на Иван Коконов, а минута след това се намеси при удар от малък ъгъл на Филип Ежикие.

В 59-ата минута Локомотив Пловдив изпусна златен шанс за гол. Парвиз Умарбаев намери Николай Николаев в наказателното поле вдясно от вратата. Той опита успореден пас на голлинията, като на далечната греда Жулиен Лами бе оставен съвсем сам, но ударът му бе блокиран от Саломон Джеймс.

Монтана отговори с коварен шут от дистанция на Малембана, но той бе отразен от Милосавлйевич.

Хората на Душан Косич правиха опити да достигнат до гол, но защитата на Монтана не позволяваше създаването на сериозни опасности пред Васил Симеонов.

Във втората минута от добавеното време Лукас Риан постави крака си на пътя на топката и тя излезе в корнер след шут на Калоян Стрински.

Въпреки това, до гол така и не се стигна и по този начин и вторият мач за деня в елита на България завърши без голове.

В следващия кръг Локо Пловдив ще гостува на ЦСКА на 3 декември, докато за Монтана предстои домакинство срещу Локо София ден по-рано.

Локомотив Пловдив - Монтана 0:0

Локомотив Пловдив: 1. Боян Милосавлйевич, 2. Адриан Кова, 13. Лукас Риян, 23. Мартин Русков, 44. Николай Николаев (81' - 5. Тодор Павлов), 12. Ефе Али, 39. Парвиз Умарбаев (К), 94. Каталин Иту, 99. Жулиен Лами (81' - 11. Петър Андреев), 7. Севи Идриз, 9. Хуан Переа (46' - 14. Димитър Илиев)

Треньор: Душан Косич

Монтана: 30. Васил Симеонов (К), 5. Мартин Михайлов, 3. Давид Малембана, 20. Адриан Мршуля (72' - 18. Костадин Илиев), 25. Саломон Джеймс, 6. Важебах Сакор, 27. Томас Азеведо (78' - 15. Кристофър Ачемпонг), 21. Илиас Илиадис, 9. Филип Ежике, 7. Борис Димитров (63' - 23. Антон Тунгаров), 17. Иван Коконов (78' - 24. Калоян Стрински)

Треньор: Анатоли Нанков