Ужасни новини за Любослав Пенев

1 Декември, 2025 06:10 2 749 6

Прочутият голмайстор е в Германия, където се бори с коварна болест, като състоянието му е тежко

Ужасни новини за Любослав Пенев - 1
Снимка: БГНЕС
Легендарният нападател на ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид и България Любослав Пенев води битка за живота си. Прочутият голмайстор е в Германия, където се бори с коварна болест, като състоянието му е тежко. Любо е любимец на няколко поколения българи, като e единственият в историята на футболния гранд ЦСКА, който е бил юноша, капитан, президент и старши треньор на "армейците". В помощ на Любо, поемайки голяма част от разходите по лечението в чужбина, е бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров. Веднъж вече Пенев пребори коварно заболяване - през 1994 година, заради което пропусна световното първенство в САЩ.

Припомняме, че в момента в тежко състояние е и капитанът на златното поколение и бивш президент на БФС Борислав Михайлов, който изкара инсулт и се намира в болница в София. По-рано през деня бившият национал Валери Божинов се просълзи и пожела възстановяване на легендарния вратар.

Бившият нападател на Ювентус и Левски подкрепи и Ел Голеадор, използвайки социалната мрежа. "Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб, с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб!", написа Валери под снимка на Любо Пенев.


  • 1 Астроном

    2 8 Отговор
    Неведоми са пътищата Господне.

    "Аз паднах, друг ще ме смени и толкоз.
    Каво тук някаква си личност?"

    06:15 01.12.2025

  • 4 ДАНО СЕ ОПРАВИ

    24 1 Отговор
    МЕН МИ ХАРЕСВАШЕ КАТО ФУТБОЛИСТ...СЕГА ЛИПСВАТ ТАКИВА ТАРАНИ КАТО НЕГО..

    06:35 01.12.2025

  • 5 Левскар

    29 0 Отговор
    Желая му бьрзо оздравяване..Уважавам Любо най вече защото през годините винаги е испитвал уважение кьм Левски и лоша дума не е казал.Вьв добри рьце е там медицината е на ниво и вярвам че ще му помогнат да се оправи.

    06:48 01.12.2025

