Коул Палмър се завръща: Челси получава ценен коз преди дербито с Арсенал

Полузащитникът на Челси - Коул Палмър отново е на линия и ще бъде готов да се включи в предстоящия сблъсък срещу Арсенал във Висшата лига.

Мениджърът на „сините“ Енцо Мареска потвърди в петък, че английският национал е напълно възстановен и ще бъде на разположение за ключовия двубой, който може да се окаже решаващ в битката за челните позиции.

След като наскоро претърпя нелеп инцидент у дома – удари пръста на крака си във врата посред нощ – Палмър бе принуден да пропусне няколко тренировки, а преди това вече се възстановяваше от травма в слабините. Въпреки тези неволи, 23-годишният талант е готов да се завърне на терена и да даде нов тласък на лондонския гранд.

„Коул е напълно готов да започне като титуляр. Всички в отбора сме изключително доволни, а най-важното е, че самият той е щастлив да се върне към играта. За един футболист няма нищо по-ценно от това да бъде на терена и да тренира всеки ден“, сподели Мареска пред медиите.

Палмър, който се присъедини към Челси от Манчестър Сити през 2023 година, вече има четири участия и два гола през този сезон във всички турнири.

Откакто облече синята фланелка, той впечатлява с 45 попадения и 29 асистенции в 101 мача – статистика, която го превръща в един от най-важните играчи на тима от Западен Лондон.