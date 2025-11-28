Новини
Спорт »
Световен футбол »
Коул Палмър се завръща: Челси получава ценен коз преди дербито с Арсенал

Коул Палмър се завръща: Челси получава ценен коз преди дербито с Арсенал

28 Ноември, 2025 22:51 405 0

  • коул палмър-
  • челси-
  • арсенал-
  • висша лига-
  • енцо мареска-
  • завръщане-
  • футбол-
  • контузия-
  • титуляр-
  • лондонско дерби-
  • новини за челси

„Той е нашият най-ценен футболист", заяви мениджърът Енцо Мареска

Коул Палмър се завръща: Челси получава ценен коз преди дербито с Арсенал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на Челси - Коул Палмър отново е на линия и ще бъде готов да се включи в предстоящия сблъсък срещу Арсенал във Висшата лига.

Мениджърът на „сините“ Енцо Мареска потвърди в петък, че английският национал е напълно възстановен и ще бъде на разположение за ключовия двубой, който може да се окаже решаващ в битката за челните позиции.

След като наскоро претърпя нелеп инцидент у дома – удари пръста на крака си във врата посред нощ – Палмър бе принуден да пропусне няколко тренировки, а преди това вече се възстановяваше от травма в слабините. Въпреки тези неволи, 23-годишният талант е готов да се завърне на терена и да даде нов тласък на лондонския гранд.

„Коул е напълно готов да започне като титуляр. Всички в отбора сме изключително доволни, а най-важното е, че самият той е щастлив да се върне към играта. За един футболист няма нищо по-ценно от това да бъде на терена и да тренира всеки ден“, сподели Мареска пред медиите.

Палмър, който се присъедини към Челси от Манчестър Сити през 2023 година, вече има четири участия и два гола през този сезон във всички турнири.

Откакто облече синята фланелка, той впечатлява с 45 попадения и 29 асистенции в 101 мача – статистика, която го превръща в един от най-важните играчи на тима от Западен Лондон.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ