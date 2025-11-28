Жалбата срещу червения картон на Идриса Гей не беше уважена

Евертън ще трябва да се справя без своя ключов играч Идриса Гей, след като жалбата срещу червения му картон бе отхвърлена.

Мениджърът на отбора, Дейвид Мойс, потвърди, че решението на съдиите остава в сила, след като Гей бе изгонен за удар срещу съотборника си Майкъл Кийн по време на драматичната победа с 1:0 над Манчестър Юнайтед в понеделник.

Сенегалският полузащитник, на 36 години, напусна терена още в 13-ата минута, оставяйки Евертън с 10 души за по-голямата част от мача. Въпреки това, отборът от Мърсисайд успя да постигне победа на "Олд Трафорд", благодарение на изключителния гол на Киърнан Дюсбъри-Хол в 29-ата минута.

Гей ще трябва да изтърпи наказание от три мача, което означава, че ще пропусне важните срещи срещу Нюкасъл, Борнемут и Нотингам Форест.

"Обжалвахме, но жалбата ни бе отхвърлена без обяснение," сподели Мойс преди предстоящия домакински мач срещу Нюкасъл.

Това е едва третият случай в историята на Висшата лига, когато играч е отстранен заради конфликт със съотборник. Последният подобен инцидент бе през 2008 г., когато Рикардо Фулър от Стоук Сити удари Анди Грифин.