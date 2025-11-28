Новини
Жалбата срещу червения картон на Идриса Гей не беше уважена

28 Ноември, 2025 23:52 541 2

  • евертън-
  • идриса гей-
  • жалба-
  • червен картон-
  • манчестър юнайтед-
  • англия-
  • футбол

Футболистът на Евертън удари свой съотборник в мача с Манчестър Юнайтед

Жалбата срещу червения картон на Идриса Гей не беше уважена - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Евертън ще трябва да се справя без своя ключов играч Идриса Гей, след като жалбата срещу червения му картон бе отхвърлена.

Мениджърът на отбора, Дейвид Мойс, потвърди, че решението на съдиите остава в сила, след като Гей бе изгонен за удар срещу съотборника си Майкъл Кийн по време на драматичната победа с 1:0 над Манчестър Юнайтед в понеделник.

Сенегалският полузащитник, на 36 години, напусна терена още в 13-ата минута, оставяйки Евертън с 10 души за по-голямата част от мача. Въпреки това, отборът от Мърсисайд успя да постигне победа на "Олд Трафорд", благодарение на изключителния гол на Киърнан Дюсбъри-Хол в 29-ата минута.

Гей ще трябва да изтърпи наказание от три мача, което означава, че ще пропусне важните срещи срещу Нюкасъл, Борнемут и Нотингам Форест.

"Обжалвахме, но жалбата ни бе отхвърлена без обяснение," сподели Мойс преди предстоящия домакински мач срещу Нюкасъл.

Това е едва третият случай в историята на Висшата лига, когато играч е отстранен заради конфликт със съотборник. Последният подобен инцидент бе през 2008 г., когато Рикардо Фулър от Стоук Сити удари Анди Грифин.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

