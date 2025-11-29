Новини
Артета преди дербито: Челси са в битката за титлата

29 Ноември, 2025 09:24 553 0

Мениджърът на Арсенал впечатлен от формата на „сините“ преди директния сблъсък

Артета преди дербито: Челси са в битката за титлата - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че Челси „напълно заслужават“ да бъдат сред претендентите за титлата във Висшата лига. Двата отбора се изправят един срещу друг в неделя на „Стамфорд Бридж“, като „артилеристите“ водят с шест точки пред лондончани.

Артета подчерта, че се наслаждава да гледа играта на Челси заради „плавността, индивидуалния талант и ясния стил“, които тимът на Енцо Мареска показва.

„Те имат качество, имат структура, и напълно заслужават мястото си горе“, каза още испанецът.

Арсенал се надява да върне Леандро Тросар в групата, докато Габриел Жезус продължава работа за окончателното си възстановяване.


