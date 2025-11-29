Рефер е ударил играч в лицето. За това алармират от хокей клуб НСА. Инцидентът е станал по време на мача с ИрбисХокей клуб, предава БТА.
Хокей клуб НСА обяви, че ще даде повече подробности на специална пресконференция, защото липсва действие от страна на Българската федерация по хокей.
Причина за недоволството на "студентите" е удар, който нанесе съдията на мача от първенството за мъже с Ирбис-Скейт в главата на техен състезател. При була в средата на игрището един от арбитрите, докато държи шайба в ръката си, удря в лицето един от хокеистите на НСА.
"Недопустимо е официално лице (рефер), който трябва да отговаря за адекватното и коректно провеждане на срещата, да нанася удар в лицето на състезател", заявиха още от НСА.
БГ хокей – рефер удари играч в лицето
29 Ноември, 2025 10:58 623 5
Хокей клуб НСА с реакция
1 Огледало
11:02 29.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Mими Кучева🐕🦺
11:15 29.11.2025
4 родител
Коментиран от #5
11:26 29.11.2025
5 А някой сети ли се
До коментар #4 от "родител":Да попита, колко пъти този младеж е споменал майката на рефера и какво иска да и направи?
11:35 29.11.2025