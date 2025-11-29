Новини
БГ хокей – рефер удари играч в лицето

БГ хокей – рефер удари играч в лицето

29 Ноември, 2025 10:58 623 5

Хокей клуб НСА с реакция

БГ хокей – рефер удари играч в лицето - 1
Кадър: Официална страница на хокей клуб НСА във Фейсбук
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Рефер е ударил играч в лицето. За това алармират от хокей клуб НСА. Инцидентът е станал по време на мача с ИрбисХокей клуб, предава БТА.

Хокей клуб НСА обяви, че ще даде повече подробности на специална пресконференция, защото липсва действие от страна на Българската федерация по хокей.

Причина за недоволството на "студентите" е удар, който нанесе съдията на мача от първенството за мъже с Ирбис-Скейт в главата на техен състезател. При була в средата на игрището един от арбитрите, докато държи шайба в ръката си, удря в лицето един от хокеистите на НСА.

"Недопустимо е официално лице (рефер), който трябва да отговаря за адекватното и коректно провеждане на срещата, да нанася удар в лицето на състезател", заявиха още от НСА.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Огледало

    1 0 Отговор
    На територията

    11:02 29.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Играчът и съдията да бивши любовници. 🌈🛴🥳🤣😪

    11:15 29.11.2025

  • 4 родител

    1 1 Отговор
    А този рефер младежите трябваше да го пребият със стиковете .

    Коментиран от #5

    11:26 29.11.2025

  • 5 А някой сети ли се

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "родител":

    Да попита, колко пъти този младеж е споменал майката на рефера и какво иска да и направи?

    11:35 29.11.2025

