БГ хокей – рефер удари играч в лицето

Треньорът на Ница предложил да бъде уволнен за лошите резултати, но без да подава оставка

Президентът на Ница Фабрис Боке коментира думите на треньора Франк Хайс, който разкри, че е предложил да напусне след тежката загуба с 1:5 от Марси ...