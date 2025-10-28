Атлетик Куклен с гневна реакция: „Скандално съдийство и 200-килограмов асистент ни отнеха победата“

Ръководството на Атлетик Куклен изрази възмущението си от съдийските решения по време на двубоя срещу Калояново в А ОФГ, завършил с драматична загуба 2:3 за дубъла на тима. Клубът не спести критики и отправи остри обвинения към арбитрите, като ги нарече „съдийски неможачи“, а един от асистентите бе описан колоритно като „200-килограмов страничен“.

В официалната си позиция от Атлетик Куклен подчертават, че според тях именно спорните отсъждания са наклонили везните в полза на съперника и са ги лишили от заслужен успех.

Ето какво написаха от Атлетик Куклен във Фейсбук страницата си:

„Съдия и 200-килограмов страничен закопаха „старата школа“.

Дубълът на Атлетик загуби с 2:3 от Калояново в мач от “А” ОФГ. В главно действащо лице при загубата на „баските“ се превърнаха съдийските неможачи.

Гостите отбелязаха след две пресилени дузпи и 3-метрова засада, която 200-килограмовият страничен съдия нямаше и как да отсъди предвид силно ограничените си функционални възможности.

Головете за домакините отбелязаха Ангел Милянчев и Георги Дадкалски.

Забележка: на снимката съдията, който позволи на гостите да отбележат от очеизвадна за човек под 150 кг засада.“