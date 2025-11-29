ЦСКА 1948 надигра Берое

ЦСКА 1948 се наложи над Берое с 2:1 в мач от 17-ия кръг на Първа лига, предава БТА. Мамаду Диало и Борислав Цонев бяха точни за домакините, а за старозагорци се разписа Алберто Салидо. ЦСКА 1948 записа победа след три поредни мача без успех в шампионата, но така се утвърди на второто място на пет точки след лидера Левски, който утре посреща Септември. За Берое повторен дебют като старши треньор направи Хосу Урибе.



Началото на срещата се забави с половин час заради гъстата мъгла, която се стелеше над Бистрица. В крайна сметка, въпреки трудните метеорологични условия, бе взето решение двубоят да се играе, но двата отбора дадоха съгласието си да проведат срещата без ВАР по отношение на засади и ситуации, свързани с линиите на терена заради лошата видимост. Технологията обаче бе налична за други игрови ситуации, като проверка за дузпи.



Именно такъв казус възникна в 8-ата минута, когато Факундо Константини извърши нарушение в наказателното поле срещу Мамаду Диало. Съдията Тодор Киров първоначално не отсъди дузпа, но след преглед на ситуацията с ВАР посочи бялата точка. Диало изпълни прецизно наказателния удар в 13-ата минута и изведе ЦСКА 1948 напред в резултата.



Домакините владееха инициативата и направиха няколко сериозни пропуска до почивката. В 29-ата минута Борислав Цонев не успя да намери целта от удобна ситуация, а в самия край на първата част отново Цонев бе на стрелкова позиция, но прати топката в аут.



Секунди след пропуска на Цонев гостите от Стара Загора стигнаха до изравителен гол. Точен бе Алберто Салидо, който отблизо не сгреши след прострелно ниско центриране на Нане от ляво. Берое бе близо до пълен обрат в 65-ата минута, когато Алберто Салидо центрира към Костантини, който надскочи Траоре и стреля с глава, но топката срещна десния страничен стълб. Само две минути по-късно Борислав Цонев се реваншира за пропуските си през първата част, като реализира победния гол, като отблизо прати топката в празната врата след пас на Брайън Собреро.



Първенство на България по футбол, срещи от 17-ия кръг на efbet Лига:

Локо (Сф) - Арда 0:0

Локо (Пд) - Монтана 0:0

ЦСКА 1948 – Берое 2:1

Днес:

Ботев (Пд) - Черно море (15,00 часа, Диема спорт)

Спартак 1918 (Вн) - ЦСКА (София) (17,30 часа, Диема спорт)

В неделя:

Славия - Добруджа 1919 (12,30 часа, Диема спорт)

Лудогорец - Ботев (Вр) (15,00 часа, Диема спорт)

Левски – Септември (17,30 часа, Диема спорт)