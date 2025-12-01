Цветомир Найденов не остана длъжен на вратаря на Ботев Враца

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов публикува в социалните мрежи видео грешката на вратаря на Ботев Враца Димитър Евтимов, довела до първия гол при загубата с 0:2 от Лудогорец. Към клипа Найденов добави коментар: „Грамотната работа продължава“.

Това е отговор на шегата на Евтимов от началото на ноември. Тогава бившият вратар на ЦСКА се пошегува с Найденов след нулевото равенство между Ботев Враца и ЦСКА 1948, публикувайки снимка с приза „Играч на мача“ и коментара „работим грамотно“ – фраза, която често използва самият Найденов в социалните си постове.