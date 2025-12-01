Новини
Цветомир Найденов не остана длъжен на вратаря на Ботев Враца

1 Декември, 2025 09:28 1 022 4

Към клипа Найденов добави коментар: „Грамотната работа продължава“

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов публикува в социалните мрежи видео грешката на вратаря на Ботев Враца Димитър Евтимов, довела до първия гол при загубата с 0:2 от Лудогорец. Към клипа Найденов добави коментар: „Грамотната работа продължава“.

Това е отговор на шегата на Евтимов от началото на ноември. Тогава бившият вратар на ЦСКА се пошегува с Найденов след нулевото равенство между Ботев Враца и ЦСКА 1948, публикувайки снимка с приза „Играч на мача“ и коментара „работим грамотно“ – фраза, която често използва самият Найденов в социалните си постове.


  • 1 Панчаревската кметица

    5 0 Отговор
    кажи нещо за черапа отворко
    нещо млъкна

    09:36 01.12.2025

  • 2 Кафе

    0 0 Отговор
    Евала майсторе пет от пет за Любо Пенев и след три месеца шута отзад

    09:47 01.12.2025

  • 3 Май

    0 0 Отговор
    Този е новия БОЖКОВ ( черепа)...????

    09:52 01.12.2025

  • 4 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Кога сте чули Флорентино Перес примерно да коментира чуждите играчи? То е ясно че тоя пипон не е Перес ама е футболен бос, не му е под нивото да се разправя из интернет с някви вратарчета, все едно е тийн???

    10:37 01.12.2025

