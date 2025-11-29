Новини
Оскар Пиастри взе спринта в Катар

29 Ноември, 2025 18:31 574 0

Втори остана Джордж Ръсел

Оскар Пиастри взе спринта в Катар - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Оскар Пиастри спечели спринтовото състезание от Гран при на Катар, предава БТА. Така той съкрати преднината на лидера в класирането във Формула 1 Ландо Норис. Австралиецът е с 22 точки зад съотборника си от Макларън при оставащи два старта за 2025.

Пиастри стартира от първо място и завърши 19-те обиколки за 26:51.033 минути, изпреварвайки с 4.951 секунди Джордж Ръсел от Мерцедес. Трети се нареди Норис с 6.279 секунди пасив, а Макс Верстапен от Ред Бул финишира четвърти с 9.054 изоставане.

Верстапен заема третото място преди Гран при на Катар в неделя, изоставайки с три точки зад Пиасти. До края на сезона ще бъдат разиграни още 50 пункта, половината в Катар и останалите в Абу Даби.

По-късно днес е квалификацията за Гран при на Катар, но преди това Никола Цолов ще кара първи спринт в кариерата си във Формула 2. Българската надежда ще стартира от четвърта позиция на решетката.


Катар
