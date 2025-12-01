Новини
Макс Верстапен все още има математически шансове да спечели световната титла във Формула 1

1 Декември, 2025 11:28 543 0

Ландо Норис води в генералното класиране с 12 точки пред Верстапен и с 16 пред съотборника си от Макларън, Оскар Пиастри

Макс Верстапен все още има математически шансове да спечели световната титла във Формула 1. Нидерландецът наскоро призна, че вижда малки шансове за триумф, но предстоящото Гран При на Абу Даби ще реши всичко, тъй като битката за титлата остава отворена между него, Ландо Норис и Оскар Пиастри.

Ландо Норис води в генералното класиране с 12 точки пред Верстапен и с 16 пред съотборника си от Макларън, Оскар Пиастри.

Сметките: Как Верстапен може да грабне трофея

За да се пребори за титлата, пилотът на Ред Бул трябва да направи перфектно състезание и да се надява на лош резултат за конкурентите си:

При победа на Верстапен: Норис трябва да завърши най-много 4-ти, докато класирането на Пиастри няма да има значение.

При 2-ро място за Верстапен: Норис трябва да финишира 8-ми, а Пиастри – 3-ти.

При 3-то място за Верстапен: Норис трябва да е 9-ти, а Пиастри – 2-ри.

Правилата предвиждат, че в случай на равенство в точките между Верстапен и Норис, предимството ще бъде за британеца. Ако точките са равни между Верстапен и Пиастри, титлата ще отиде при нидерландеца заради повечето му втори места през сезона.


