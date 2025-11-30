Атлетико (Мадрид) подобри рекорд на Реал

Атлетико (Мадрид) отне рекорд на Реал. Тимът на Диего Симеоне стана единственият отбор в историята, който е повеждал в резултата в първите си 14 мача от първенството. До момента този рекорд принадлежеше на Реал Мадрид от сезон 1991/92, предава sportal.bg.



Голмайсторът срещу Овиедо Александър Сьорлот (при победата с 2:0) ще остане в историята като човекът, който вкара този рекорден гол. Той беше заменен след около час игра и не остана въодушевен, защото гонеше хеттрик, за който просто не му достигна време.



Овиедо определено подобри играта си през втората част, но стана десетата поредна жертва на тима на Диего Симеоне.

