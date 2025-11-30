Новини
Спорт »
Световен футбол »
Атлетико (Мадрид) подобри рекорд на Реал

Атлетико (Мадрид) подобри рекорд на Реал

30 Ноември, 2025 11:46 465 0

  • атлетико мадрид-
  • реал мадрид-
  • рекорд-
  • диего-
  • симеоне

Тимът на Диего Симеоне вече е с десет поредни победи

Атлетико (Мадрид) подобри рекорд на Реал - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Атлетико (Мадрид) отне рекорд на Реал. Тимът на Диего Симеоне стана единственият отбор в историята, който е повеждал в резултата в първите си 14 мача от първенството. До момента този рекорд принадлежеше на Реал Мадрид от сезон 1991/92, предава sportal.bg.

Голмайсторът срещу Овиедо Александър Сьорлот (при победата с 2:0) ще остане в историята като човекът, който вкара този рекорден гол. Той беше заменен след около час игра и не остана въодушевен, защото гонеше хеттрик, за който просто не му достигна време.

Овиедо определено подобри играта си през втората част, но стана десетата поредна жертва на тима на Диего Симеоне.


Испания
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ