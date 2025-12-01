Реал Мадрид сдаде върха в Ла Лига след нова издънка

Отборът на Реал Мадрид продължи с колебливите си игри и регистрира трето поредно равенство в Ла Лига. Тимът на Шаби Алонсо бе много близо до това да направи изключително срамна издънка срещу намиращия се в зоната на изпадащите тим на Жирона.

В крайна сметка Реал се добра поне до равенството с гол на Килиан Мбапе от дузпа през второто полувреме. През първата част домакините поведоха с попадение на Азедин Унахи.

Този резултат означава, че "кралският клуб" официално отстъпва първото място в класирането, след като Барселона и Виляреал спечелиха своите мачове през уикенда.

Мениджърът Шаби Алонсо, който имаше ограничени опции в защита, заложи на завърналите се Антонио Рюдигер и Едер Милитао в центъра. Рюдигер имаше най-добрата възможност за Реал през първото полувреме, но неговият удар с глава от близко разстояние бе отлично спасен от вратаря на Жирона Пауло Гасанига.

Малко по-късно Килиан Мбапе помисли, че е открил резултата, но неговото попадение беше отменено след намеса на ВАР заради игра с ръка в хода на атаката.

Нещата се влошиха за Реал Мадрид преди почивката. Жирона излезе напред, след като Виктор Циганков подаде на Азедин Унахи, който с мощен изстрел преодоля Тибо Куртоа, оставяйки вратаря без шанс.

Второто полувреме започна с промяна в състава на Реал – влизането на Едуардо Камавинга, което стабилизира представянето на отбора. В 67-ата минута усилията на гостите се увенчаха с успех, когато Винисиус Жуниор спечели дузпа, след като бе спънат от Уго Ринкон. Килиан Мбапе изпълни точно наказателния удар, изравнявайки резултата.

Реал Мадрид успя да упражни натиск в търсене на победен гол. В последните секунди на добавеното време Джуд Белингам намери Мбапе, чийто фалцов удар мина на милиметри покрай вратата на Жирона. Това се оказа и последното действие в мача.