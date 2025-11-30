Колко още ще играе Мануел Нойер… Този въпрос стои и пред феновете на Байерн Мюнхен, и пред ръководството на тима. А коментар по темата направи самият Мануел Нойер, който сподели, че все още не е взел решение дали ще поднови договора си с баварците, който изтича в края на сезона, или ще се пенсионира, предава gong.bg.

"Ключовият фактор ще бъде как се чувствам. Ще видим през втората половина на сезона. Ще помисля повече към март, по време на международната пауза", призна вратарят.

Стражът е категоричен, че няма да се завърне в националния отбор на Германия. "Не. Фактът е, че умишлено се пенсионирах. Моята концентрация е ясно насочена към клуба", сподели още Нойер.