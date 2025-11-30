Новини
Колко още ще играе Мануел Нойер…

30 Ноември, 2025 14:26 607 0

Всичко зависи от това как се чувствам, признава вратарят

Колко още ще играе Мануел Нойер… - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Колко още ще играе Мануел Нойер… Този въпрос стои и пред феновете на Байерн Мюнхен, и пред ръководството на тима. А коментар по темата направи самият Мануел Нойер, който сподели, че все още не е взел решение дали ще поднови договора си с баварците, който изтича в края на сезона, или ще се пенсионира, предава gong.bg.

"Ключовият фактор ще бъде как се чувствам. Ще видим през втората половина на сезона. Ще помисля повече към март, по време на международната пауза", призна вратарят.

Стражът е категоричен, че няма да се завърне в националния отбор на Германия. "Не. Фактът е, че умишлено се пенсионирах. Моята концентрация е ясно насочена към клуба", сподели още Нойер.


Германия
